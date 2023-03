Malú 'rompe' con Albert Rivera en redes sociales

Numerosos rumores han acompañado a Malú y Albert Rivera desde que SEMANA revelara en exclusiva en el año 2019 que eran pareja. Aunque en el mes de enero sonó con fuerza una crisis entre ellos, el político desmintió que fuera así. "Mi actual pareja", dijo sobre ella, declaraciones que derribaron cualquier especulación sobre una posible ruptura. Pues bien, solo dos meses después se ha descubierto que la artista ha dejado de seguir en redes sociales a Albert Rivera. Ahora las alarmas han vuelto a dispararse.

Aunque, según hemos podido comprobar, él sigue que sigue a la madre de su hija, Malú ha tomado la drástica decisión de romper con él en el universo 2.0. En la actualidad este detalle es muy llamativo y es que, en la mayoría de ocasiones, es un gesto cargado de significado. Fue este miércoles cuando la cantante cumplió 41 años, una celebración de la que apenas han trascendido datos y en la que, quién sabe, si estuvo presente Albert. De momento, ninguno de los dos se ha pronunciado acerca del momento en el que se encuentra su relación en la actualidad, eso sí, no han podido evitar que en las redes sociales se hable sobre si el unfollow se extrapola también a su vida en común fuera de la Red.

El cumpleaños de Malú

Malú este jueves ha publicado su primera foto ya con un año más y a juzgar por su sonrisa y brillo en los ojos, no parece estar en un mal momento. En ella aparece mordiendo parte de la tarta que le han hecho por sorpresa para su cumpleaños y está junto a unos amigos, sin embargo, Albert no se intuye en ninguna de las personas que aparecen en la imagen. Tres chicas y un hombre son solo algunos de los invitados que han acompañado a la exitosa cantante en un día tan importante del que ella ha querido confesarse. "Muchísimas gracias por tantas felicitaciones y mensajes de cariño. Ayer fue un día muy especial, un día de esos mágicos…Vamos a por otro año, a seguir celebrando la vida, a mi gente, la música. Os quiero. Gracias por tanto. Mi regalo de tarta…la más sencilla del mundo", escribe ella.

Durante estos meses era habitual ver a ambos sin el otro. De hecho, solo googleando el nombre de ambos aparecen noticias en las que está Albert Rivera en la ópera, pero sin su pareja, o un importante concierto de Malú al que no acudió Albert. Si bien su vida era bastante independiente, en ciertas ocasiones ellos aclaraban que la relación continuaba y que todo iba hacia adelante, aunque no entraran en demasiados detalles. Ni en canciones ni en libros. El ex líder de Ciudadanos en contadísimas ocasiones como, por ejemplo, la presentación de sus memorias, sí que puntualizó que Malú "era un apoyo fundamental para él". "Ha demostrado una valentía enorme al poner el amor por encima de la crítica y los prejuicios", dijo sobre su relación sentimental, un vínculo que han procurado mantener fuera de los focos durante un tiempo y que ahora vuelve a primera línea mediática.