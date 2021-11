Malú ha vuelto a ser galardonada por su carrera profesional. En esta ocasión durante los premios Dial, que se celebraron este pasado martes en Tenerife. La cantante, que está viviendo una etapa de lo más dulce, recibe este galardón con «mucha ilusión y con muchas ganas». Y es que si empieza a haber movimiento significa que la cosa respecto al Covid-19 está mejor, según ella.

Durante su presencia en Tenerife, la cantante no ha dudado en hablar de su hija. A pesar de que siempre se ha mostrado muy celosa de su intimidad, poco a poco va haciendo excepciones y se relaja cuando le preguntan por ella. Asegura que su hija está muy bien, pero no olvida lo complicado que se hace a veces conciliar el trabajo con la maternidad.

Vídeo: Europa Press.

«Bueno, ya sabéis que conciliar es lo más difícil que tenemos las mujeres, los padres y las familias. Poquito a poco, se queda en buenas manos…», declara sobre su pequeña. Su carrera y ahora el lanzamiento de su nuevo disco hace que tenga que pasar mucho tiempo fuera de casa. Ahora se añade, además, que se encuentra preparando la gira de su nuevo disco, lo que le obligará a recorrer diferentes puntos de nuestro país. Aún así, está tranquila porque la deja junto a su pareja, Albert Rivera.

Malú reconoce lo difícil que es conciliar trabajo y familia

De su pareja hablaba hace unos días en el plató de ‘El Hormiguero’, destacando cosas que desconocíamos sobre él. Allí hablaba también de cómo ha cambiado su vida al ser madre: «Ahora tengo menos margen para dormir», comentaba. Y es que su niña, de apenas un año, le roba horas de sueño. Pablo Motos bromeaba y le preguntaba si a Albert Rivera le cuesta pegar ojo por las noches. «Duerme como un rey», respondía la artista.

Un encuentro con artistas y amigos

Allí se ha reencontrado con muchos compañeros de profesión, a los que no ve normalmente porque todos ellos están centrados en sus carreras. Malú está disfrutando de una manera increíble el éxito de su nuevo disco: «Está siendo muy bonito. La verdad es que me lo estoy pasando muy bien. Es el lanzamiento que más estoy disfrutando y con el que mejor me lo estoy pasando. Lo estoy disfrutando como si fuera la primera vez», ha reconocido feliz.

Ha vuelto a destacar lo que ha supuesto la pandemia en la vida de los cantantes: «Hemos vivido una pandemia, hemos estado encerrados mucho tiempo, todos hemos aprendido a valorar mucho las cosas, no valorábamos el día de hoy porque pensábamos que íbamos a hacer mañana». Pero está feliz con la vuelta a la normalidad poco a poco, de hecho define como «precioso» el momento de reencontrarse con su público: «Volverme a ver con mi gente, verme encima del escenario, volver a cantar y disfrutar ayer estábamos en los ensayos y me volvía loca. Empezamos ya la gira», anuncia emocionada.