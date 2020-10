A la cantante no le ha quedado más remedio que faltar a una de las grabaciones de ‘Mask Singer’, su nuevo proyecto televisivo. ¿El motivo? Un contratiempo médico.

Después de convertirse en madre el pasado mes de junio, Malú afronta lo que queda de año cargada de proyectos profesionales. Uno de ellos es su trabajo como integrante en la mesa de investigadores de ‘Mask Singer: adivina quién canta’, el nuevo concurso de Antena 3 que está a punto de arrancar. Un espacio que presentará Arturo Valls en el que ella compartirá protagonismo con Javier Ambrossi, Javier Calvo y José Mota y que, debido a cuestiones de salud, ha tenido que dejar durante una de las galas.

Como consecuencia de la hernia discal que padece, Malú no ha podido acudir a una de las jornadas de grabación que estaban previstas en el nuevo formato televisivo. En sus redes sociales, la cantante ya había revelado que tuvo que ir al hospital por esta dolencia, que la obligó a visitar el hospital Universitario HM Puerta del Sur el pasado mes de septiembre, aquejada de fuertes dolores de espalda. Entonces tranquilizaba a sus seguidores explicando que no había tenido que pasar por quirófano. «Mi gente, estoy bien, afortunadamente no me han tenido que intervenir. Simplemente tuve un dolor fuerte hace 48 horas que ha resultado ser una hernia discal. Los médicos han pautado reposo y medicación para los próximos días. Gracias a todos los que os habéis preocupado por mí. Muy pronto volvemos a la carga», señalaba.

A causa de este nuevo contratiempo de salud, el equipo del programa decidió que Vanesa Martín fuera la encargada de sustituirla por un día. Durante el tiempo que se ausentó su colega, la cantante malagueña ejerció por unas horas el papel que asumirá la sobrina de Paco de Lucía en el programa. Este consiste en adivinar la identidad de los personajes que, disfrazados y con el rostro cubierto por máscaras, actúan sobre el escenario.

«Quiero daros lo mejor»

En su post más reciente de Instagram, Malú hablaba de las ganas que tiene de reencontrarse con su público. «El tiempo vuela… pero lo mejor es q seguimos unidos mi gente!! Preparando ya toooooodo lo q viene… con calma… sin prisas… quiero daros lo mejor! Y sí… tengo muchas ganas de veros yaaaaaa!!! «, escribía.

Son días de mucho trabajo tanto para Malú como para su pareja. Albert Rivera también ha comenzado el otoño lleno de nuevos proyectos debajo del trabajo. Recientemente ha sido nombrado presidente ejecutivo para España y Portugal del despacho de abogados Martínez-Echevarría. Y acaba de lanzar ‘Ciudadano libre’ su nuevo libro, en el que repasa su intensa carrera como político y exlíder de Ciudadanos. Una etapa a la que puso punto y final en noviembre de 2019, cuando dimitió como Presidente del partido y anunció, además, su retirada de la vida política.

Las palabras de Rivera sobre Malú: «Cuando quieres a alguien no hay quien lo pare»

Este mes, el expolítico ha visitado recientemente dos de los espacios más exitosos de la pequeña pantalla: ‘El Hormiguero 3.0’, presentado por Pablo Motos, y ‘Mi casa es al tuya’, conducido por Bertín Osborne. En este último hablaba, relajado, de su historia de amor con Malú. «Nos conocíamos ya, éramos amigos. Conocía gente de esa generación. Rompí mi relación, me quedé solo, y ella también. Tú piensas: ‘Esto no va a pasar porque es un lío de narices, un político, una artista’. Todo el mundo hablando… pero cuando uno se enamora de alguien y mutuamente… arriesgando muchas cosas y rompiendo muchos tabúes de este país… cuando quieres a alguien y crees en algo no hay quien lo pare».

«El amor triunfa por encima de todos los obstáculos»

En el espacio del valenciano, por su parte, confesaba que su unión con la artista es sólida, y a prueba de contratiempos. «Hemos sido una roca y hemos sido un equipo para pasar esto. Hemos querido estar juntos y aquí estamos. Hoy somos una familia. Tenemos a Lucía y estamos felices. Ha habido momentos duros, pero me considero un afortunado y un privilegiado porque trabajo en lo que quiero y tengo una familia maravillosa», explicaba. «Lo llevamos con mucha discreción. El amor triunfa por encima de todos los obstáculos que le quieras poner». También contaba lo feliz que se siente tras su segunda paternidad: «Lucía es una santa. No quiero ofender a ningún padre, pero mi hija duerme ocho horas cada noche. Duerme como una bendita».