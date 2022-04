El próximo 12 de mayo está previsto que Malú inaugure su próxima gira, ‘Mil Batallas’, con un concierto multitudinario en el Wizink Center de Madrid. Al cierre de este artículo habían confirmadas un total de 23 fechas por toda España hasta el próximo 30 de septiembre. La cantante regresa a los escenarios después de más de dos años de parón obligado por culpa de una fractura de rodilla. Además, durante este tiempo ha tenido la oportunidad de estar junto a su hija, Lucía, que llegó al mundo en junio del 2020, en plena pandemia por el coronavirus. La cantante recibía a su pequeña, fruto de su relación con Albert Rivera, en uno de sus momentos más delicados de salud. Sin embargo, ahora mucho más recuperada está a punto de regresar a una larga gira. Pero a pesar de estar acostumbrado a ello, ahora será mucho más difícil, ya que se tendrá que separar de su hija, Lucía.

La cantante ha acudido a ‘El Hormiguero’ para presentar su nueva gira

Este martes, Malú ha sido la invitada en el programa de Pablo Motos. La artista ha acudido a ‘El Hormiguero’ para presentar esta gira y de paso divertirse junto a Trancas y Barrancas. A lo largo de su entrevista ha hablado de su lado más íntimo: su faceta como madre. Motos ha querido saber cómo va a organizarse ahora que es madre y se enfrenta a más de 20 conciertos en los próximos meses. Para Malú no está siendo fácil y está muy nerviosa ya que «es la primera gira después de la lesión, de la pandemia, de la niña…”. «¿Te vas a llevar a la niña a los conciertos?», le preguntaba Pablo. «La niña se queda mejor en casa», ha asegurado Malú entre risas.

Eso sí, intentará pasar el menor tiempo posible lejos de ella. Por este motivo, ha asegurado que tal y como ha ido haciendo en ocasiones anteriores, no se quedará a dormir en ningún hotel. Todo lo contrario, cogerá carretera para volver a casa lo antes posible y estar así con su hija el mayor tiempo posible. A Malú ahora le tocará separarse de su hija porque le espera una larga gira. En el programa de María Casado la pasada semana, ‘Las tres puertas’, ya aseguró que iba a llevar esta gira a llevar con muchas tilas por delante, pero está un poco más tranquila porque ya deja a su hija «más crecidita». «Quiero que me hija, aunque sean solo cinco minutos a la semana, quiero que sean los mas felices de su vida», dice.

Malú no se ha separado más de dos días de su hija Lucía

En su charla con Pablo Motos, la artista ha asegurado que “el máximo que he estado sin verla han sido dos días y parece un mundo”. Por lo que ahora se le hará cuesta arriba en el caso de que tenga que estar más tiempo separada de ella. Lo cierto es que echando un ojo a su agenda de conciertos, no tiene más de dos días seguidos de conciertos. Malú ha querido espaciar sus espectáculos para poder pasar más tiempo junto a su hija y que no se le haga muy pesado el hecho de estar separada de ella. Sin embargo, esto podría cambiar de un momento a otro si suma nuevos conciertos a las fechas que ya tiene previstas. A pesar de esto, tiene claro que en cuanto regrese a casa dejará las maletas y correrá rápidamente a abrazar a su pequeña.

Durante las últimas semanas han sonado con fuerza los rumores de crisis en la pareja formada por Malú y Albert Rivera. La artista no se ha querido pronunciar al respecto. Muy celosa de su vida sentimental, la cantante hace oídos sordos a ese tipo de informaciones. De hecho, pocos días después de que se filtrara esa noticia, Malú cumplía años y por esas fechas aparecía paseando por las calles de Madrid junto a su pareja. La mayor preocupación de ella ahora es el hecho de tener que separarse de su hija, que está a punto de cumplir dos añitos. Eso sí, agradece el haber podido pasar todo este tiempo junto a ella. Aunque no ha sido su mejor época a nivel personal, sí que asegura que ha «tenido una suerte maravillosa de poder estar estos dos años al lado de mi hija», le contó a María Casado.

