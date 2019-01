Malú cancela su gira por problemas de salud

Malas noticias para los seguidores de Malú. La cantante ha tenido que emitir un comunicado en el que ha anunciado la cancelación de su gira ‘Oxígeno Tour’. Si es una primera instancia tuvo que retrasarla, finalmente ha tenido que suspenderla. La cantante no ha podido superar los problemas de salud que sufrió hace unos meses después de la rotura de ligamento tras una caída durante los ensayos para esta misma gira.

Desde hace unos meses tiene una lesión tras sufrir una caída

Si en un principio, la gira tenía previsto comenzar en octubre, su lesión hizo que se retrasara. Y a pesar de que sí dio algunos conciertos, ha tenido que cancelar el resto para someterse a una nueva operación quirúrjica. Malú cerró el 2018 colgando el cartel de “sold out” (entradas agotadas) en el Wizink Center de Madrid.

Ha sido la propia cantante quien ha querido dar la noticia a sus seguidores a través de un comunicado: “Como muchos sabéis, durante los ensayos de esta última gira sufrí una caída que me generó una rotura de ligamentos del tobillo derecho. Esta lesión requería cirugía, pero existía una alternativa conservadora a la que me podía aferrar con mucho trabajo y sin dudarlo, la agarré. Peleé y trabajé durísimo para subirme al escenario, estar con vosotros y daros este show que durante tanto tiempo había preparado con infinitas ganas, entrega, pasión, emoción e ilusión”, comienza diciendo.

Ya tuvo que retrasar su gira en octubre

Y añade: “Siento en el alma no poder seguir compartiendo con vosotros esta gira que tantos momentos maravillosos nos ha dado, pero es algo que no está en mis manos, no depende de mí. Os amo y voy a seguir peleando y trabajando duro para recuperarme bien y volver con más fuerza que nunca a daros lo mejor de mí. ¡Voy a por todas, mi gente!”, concluye.

Este comunicado, que ha compartido este jueves, en tan solo unos minutos ha recibido miles de interacciones y mensajes de apoyo a la cantante, que estaba muy ilusionada con el arranque de esta nueva gira. Así que todo indica que los fans de la artista tendrán que volver a esperar para ver a Malú en concierto.

Más contenido .....