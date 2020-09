En los últimos días mucho se ha hablado de la vida de Rocío Carrasco. Algo que, según Kiko Hernández, afecta a su marido: «No lo está pasando bien».

En los últimos días, Fidel Albiac parece no encontrarse muy bien. Al menos, eso es lo que ha asegurado Kiko Hernández. Este martes, el colaborador ha revelado en ‘Sálvame’ que ha tenido un encuentro con el marido de Rocío Carrasco. A través de ese encuentro, que se ha producido de manera casual, ha podido conocer que el malestar que afecta al andaluz últimamente.

El colaborador ha contado que hace unos días visitó un establecimiento cercano a su domicilio, en Valdelagua, a las afueras de la capital. Es la misma urbanización privada en la que viven la hija de Rocío Jurado y su pareja. Desde hace años viven en un chalet de más de 400 metros cuadrados en una parcela de 2.000… muy cerca de donde reside el madrileño con sus dos hijas, Abril y Jimena. Al ser vecinos es habitual que frecuenten los mismos lugares. En esta ocasión, el madrileño acudía a una farmacia para comprar algunos medicamentos. Estando dentro del local se percató de que en su interior había un hombre de pelo oscuro con cierto acento andaluz y una voz que le resultaba familiar. Al girarse se dio cuenta de que esa voz era la de Fidel Albiac.

«Él bien no lo está pasando», asegura Kiko Hernández

«Estaba comprando algo para el ardor de estómago», ha relatado Kiko Hernández. «Le dijo a la farmacéutica: ‘Es que tengo muchos ardores de estómago’, así que él bien no lo está pasando», señalaba. «Me saludó muy educado». El fugaz encuentro se produjo después de que Antonio David Flores amagara con abandonar el plató de ‘Sálvame’ después de que Rocío Flores interviniera en directo en el programa para pedir públicamente que se deje de hablar de su familia. «En el momento que veo entra la hija de Antonio David vi claro que hay separación (con Olga Moreno). ¡Que esto pasa peaje a David y a cualquiera!», comentaba.

Con mucho sentido del humor, Kiko Hernández bromeaba sobre su coincidencia con Fidel Albiac. «Anda que… Sales a comprar algo para el estómago y te encuentras con Kiko Hernández», decía.

Fidel Albiac, «cabreado», según Amador Mohedano

Este lunes, Amador Mohedano también ha hablado sobre Fidel Albiac. El tío de Rociíto ha cargado así contra el clan Campos en una entrevista en ‘Sálvame’: “Ya tenemos cuatro Campos sin labrar”, ha espetado sobre las malagueñas. “Dicen que no van a hablar. ¿Entonces por qué están ahí?”. El gaditano no ha podido evitar responder a los comentarios que hacen sobre su familia. «Yo no puedo escuchar a María Teresa mirando al cielo diciendo: ‘Rocío, levanta la cabeza y haz justicia con tu hija. Tú que eres su madre postiza, habla con ella y dile: ‘Oye, Rocío, que esto no puede ser, que tienes a tus hijos y a tus hermanos abandonados».

“Ellas están cobrando su dinerito por sus portadas, lo cual me parece perfecto, pero si luego yo te pregunto, contesta. Sé un poco valiente”, les ha reprochado. Considera que las recientes declaraciones de Carmen Borrego sobre la inexistente relación entre Rociíto y sus hijos ha tenido consecuencias en el matrimonio de su sobrina: “¿Amistad? ¿Dónde está la amistad? Sé que tu hermanastra y Fidel están totalmente cabreados”.

«Yo es que cada vez que he visto tanto a Terelu como a Carmen, desde el principio cuando estaban en ‘Sálvame’, no las veía. Cuando empiezan la guerra y las tiranteces sabía que éstas se iban corriendo. Es la madre las que le tiene que decir: ‘Ahí, no. Eso no lo voy a aguantar yo, así que id barriendo que nos tenemos que quitar de aquí, concluía.