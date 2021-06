«Cuando me critican el niño ya estaba en el mundo, pero no podíamos ir a verle», ha explicado.

Makoke ya es abuela. A sus 51 años, la malagueña ha dado la bienvenida a su primer nieto, Javier Jr., hace tan solo unos días. El nacimiento no ha estado exento de críticas. Sobre todo, aquellas que llegaban por parte de algunos colaboradores de ‘Sálvame’ en relación a que no había ido a conocer al bebé. La ex de Kiko Matamoros se ha defendido y ha explicado con todo detalle a qué se debió su ausencia.

La colaboradora ha subrayado que cuando Kiko Hernández dio la noticia de que los padres estaban en el hospital, el bebé ya había nacido. «Marina rompe aguas el lunes, a las 5 de las tarde. Somos Javi y yo los que la llevamos al hospital. Luego llegó a Anita. Estuvimos juntas en la sala de espera. Por el tema covid no nos dejaron estar allí».

Añadía que regresó a casa junto a su hija y aquella noche la vivieron juntas de forma expectante. «Estuvimos toda la noche pendientes. Anita y yo dormimos juntas. Todo el día super nerviosas. Nació a las 4 de la mañana del martes». También ha explicado que cuando recibió ciertas críticas por publicar unas imágenes entrenando, se debía a que no podía ir a visitarle: «Cuando me critican el niño ya estaba en el mundo, pero no podíamos ir a verle».

Las medidas restrictivas para frenar la pandemia hicieron que tanto ella como su hija no acudieran al hospital. Y es que Anita conoció al niño al tercer día de nacer. Eso sí, Makoke no ha podido más que mostrarse totalmente orgullosa por el nuevo miembro de la familia: «Estoy muy emocionada. Es una sensación maravillosa y es precioso. Estamos super felices».

El pasado 15 de junio, el hijo de Makoke, Javier Tudela, y su pareja, Marina Romero, se convertían en padres. Un bebé que lleva el mismo nombre que el padre y que llegaba al mundo en el Hospital Universitario Puerta de Hierro en Majadahonda, Madrid. Makoke también hizo partícipes a sus seguidores de la feliz noticia: «Gracias por hacer de hoy uno de los días más felices de mi vida. Os quieroooooo», afirmó en redes junto a una foto de su hijo besando a su nuera.

Makoke, cansada de Kiko Matamoros

Nuevamente, Makoke se ha manifestado sobre Kiko Matamoros y la inexistente relación que este mantiene con la hija que tienen en común, Anita. Esta vez le ha acusado de no tender puentes para resolver la situación: «Sería tan fácil como una llamada de teléfono o un mensaje por WhatsApp». Insistía en que cree que el colaborador se aprovecha de que la joven no quiere que hablen de ella de forma pública. «Él me amenaza diciendo que si hablo va a sacar cosas mías que tiene. Se aprovecha».