Kiko Matamoros es un hombre nuevo desde que Marta López está en su vida. Por ello, para agradecerle todo lo que ha hecho por él y para volver a gritar a los cuatro vientos lo enamorado que está, el colaborador le pedía matrimonio a la joven en ‘Déjate Querer’. Unas horas después, Makoke ha reaccionado en directo a la escena en ‘Viva la vida‘ y le ha deseado todo lo mejor a su exmarido.

«Qué bonito. A ver si esta es la verdadera. Yo veo eso y es la segunda vez que ha pedido a una mujer que se case con ella. Kiko nunca se ha casado por la iglesia. Él es super ateo», aseguraba Makoke después de ver a Kiko Matamoros pedirle matrimonio a Marta López en televisión. Tras esto, la colaboradora de ‘Viva la vida’ ha echado la vista atrás y ha recordado cómo fueron sus últimos años junto a su exmarido. «Yo estuve con él bien diez años. Luego ha estado amargado. Yo los últimos diez años estuve muy mal. No estaba bien. Yo luchaba por mi orgullo, por mi familia. A mí me ha engañado. No me creo nada de él», cuenta.

De la misma forma, Makoke ha ido un paso más allá y reconoce que su exmarido puede estar «a gusto y feliz», pero ella tiene su versión de los hechos acerca de lo que ocurrió en su matrimonio y en su relación. «Sé cómo es. A mí el espectáculo televisivo no me provoca nada. Me encanta que se case y sea feliz«, insiste. A pesar de esto, la colaboradora de Telecinco le ha deseado todo lo mejor al padre de su hija pequeña puesto que lleva cuatro años separada y «le deseo la mayor felicidad».

Kiko Matamoros quiere pasar el resto de su vida con Marta López

El colaborador de televisión quiere pasar el resto de su vida con la modelo y está deseando poder satisfacer a la joven y darle la boda de sus sueños. «Me he dado cuenta que no solo eres la mujer de mi vida, eres la mujer para toda mi vida. Me has enseñado a querer, contigo he aprendido a querer. He decidido que me quiero casar contigo. Vamos a pasar por el altar si tú quieres, vestida de blanco como tú quieres. Quiero hacerte feliz y vivir todos los días de mi vida pendiente de ti y para ti», pedía el tertuliano.

Ante esto, una emocionada Marta López no ha dudado en decir que sí. «¡Claro que quiero casarme!», exclamaba. La modelo quiere pasar el resto de su vida junto a Kiko Matamoros, le da igual su edad y cuenta que está muy enamorada y que solo piensa en ser feliz con él todo el tiempo que pueda. «Lo quiero todo con él, respeta mis tiempos. Le veo con ganas de estar con él, estoy orgullosa de él en todos los aspectos», asegura la joven.