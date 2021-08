No es un secreto que Julio Iglesias y Makoke se conocieron cuando la colaboradora era muy joven. De aquella relación ha hablado largo y tendido la exmujer de Kiko Matamoros recordando cómo fue su primer contacto con el artista y cómo concluyó aquella historia que vivió cuando tenía tan solo 19 años.

«La primera vez que yo le vi estaba trabajando en un concierto de azafata. Me dijo que me sentara a su lado en la cena. Yo tenía 19 años. Le dije que no y me senté con las otras chicas. Entonces cogió y se sentó él con nosotras», ha recordado Makoke durante su intervención en el programa ‘Viva la vida’. No ha querido entrar en muchos detalles señalando que habían pasado tres décadas de aquello y que nunca se había explayado del tema.

Sin embargo, sí que ha dado algunas pinceladas. «Solo te voy a decir que la primera noche fue en Estocolmo. Íbamos haciendo la gira por toda Europa. Todo fue fenomenal. Es la Venecia del norte», ha afirmado. De allí se marchó a Miami donde estuvo viviendo con el cantante durante nueve meses meses. «Yo a mi madre no le dije nada porque era muy joven».

De aquella época en Miami ha recordado que llevaba una vida muy distinta a la de una joven. «Yo al principio estaba enamorada de él pero el problema fue que estaba allí todo el día sola, era mi cárcel de oro», ha contado. «Yo me aburría muchísimo. No era una vida para una niña de 19 ó 20 años. Yo estaba todo el día sola y él se encerraba en el estudio de grabación». Durante aquel tiempo tuvo ocasión de conocer a sus hijos Enrique y Julio, pero nunca coincidió con Chábeli.

Makoke regresó a Málaga durante un Semana Santa y esta vuelta a España supuso el fin de su historia de amor. Según ha contado nunca volvió a Miami junto a Julio Iglesias a quien dejó por teléfono. La leyenda dice que el artista agasaja a sus conquistas con un reloj de la firma Cartier, algo que ha corroborado la ex de Matamoros: «Dejé en su casa el Cartier que me regaló. Tengo 50 años, eso ocurrió cuando tenía 20 y nunca he contado nada». Makoke volvió a coincidir con el artista años más tarde cuando regresó por una gira que dio en el año 1997.

«Es un señor»

La colaboradora ha recordado aquel romance con cierta nostalgia: «Es una de esas experiencias bonitas de la vida». Además, ha querido subrayar que el cantante es un auténtico caballero: «Es un señor como la copa de un pino. Yo no puedo decir nada malo de él». Esta confesión se ha producido cuando en el programa de Mediaset han hablado del estado de salud de Julio Iglesias. Makoke ha señalado que según ha sabido por su entorno más cercano se encuentra bien.