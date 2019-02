3 Makoke responde en ‘Sábado deluxe’ y advierte

“No creo que sea necesario este tipo de declaraciones para buscarse un lugar. Me molesta por mi hija. Me parece muy mal, si quieres a Kiko no entres en guerra“, afirmaba Makoke de forma rotunda. Por otro lado, la colaboradora de ‘Viva la vida’ aseguraba que la actitud y las declaraciones de Cristina no le aportan nada a Kiko Matamoros. “No voy a hablar de ti, pero esas declaraciones son gratuitas. A quien hace daño es a Kiko, no tienes protestad y eso no te lo voy a consentir”, sentenciaba.