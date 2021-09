Durante los últimos años, el corazón de Makoke ha vivido una etapa muy convulsa. Ahora, desvela que está de nuevo enamorada

Desde que rompiera su matrimonio con Kiko Matamoros, hemos conocido a varias parejas sentimentales de Makoke. La colaboradora de televisión ha vivido unos años convulsos en cuanto al amor se refiere. Aunque sus relaciones anteriores no han llegado a buen puerto, quiere seguir intentándolo todas las veces que sea necesaria. Aunque ahora prefiere mantener su relación en un segundo plano y no hacerla tan pública como en ocasiones anteriores. En su última aparición pública, la ex de Kiko Matamoros ha hablado de cómo tiene su corazón, de la actual relación de su hija, Anita Matamoros, con su novio mayor que ella, o en qué punto está la relación con Kiko.

La colaboradora de televisión desvela que no puede estar sola

Tal y como podéis ver en el vídeo que está al comienzo de esta noticia, Makoke ha revelado que tiene el corazón de nuevo ocupado. «Palpita de amor siempre, el día que no palpite malo. El corazón siempre lo tengo ocupado, es verdad que hay gente que sabe estar sola pero a mí me encanta compartir una película, una cena...», han sido algunas de las palabras que dice sobre en qué punto está su situación sentimental. Aunque la colaboradora de televisión está de nuevo enamorada, prefiere no desvelar quien es el afortunado que ha ocupado su corazón. Aunque en ocasiones anteriores siempre ha hecho público quienes son sus parejas, ahora prefiere llevar una relación en la mayor discreción posible dentro de que sabe que ella es un personaje público.

No es del único tema que ha hablado en su última salida. También de la actual relación de su hija, Anita Matamorosl, con su novio, Nacho Santandreu, 16 años mayor que ella. Para Makoke la edad no es inconveniente en la relación de su hija pequeña. Así mismo lo revela ella: «El amor no tiene edad. Qué más da, es una niña muy madura para la edad que tiene, se complementan muy bien y yo veo a mi hija súper feliz que es lo que me importa». Además, durante las últimas semanas se ha hablado de que Anita podría tener intención de convertirse en madre primeriza. ¿Qué opina Makoke sobre ello?

¿Quiere ser Anita Matamoros madre pronto? Makoke nos cuenta qué piensa sobre ello

Para Makoke no es ningún inconveniente que su hija quiera convertirse en madre primeriza a sus 21 años. «Que haga lo que quiera, ser madre joven también tiene su punto, como yo. Yo tengo toda la libertad, no tengo obligaciones, tengo amigas de mi edad que llevan a sus hijos al colegio, que no pueden estar de viaje como yo porque tiene obligaciones escolares. La juventud se puede vivir con 20 o con 50″, ha dicho. Eso sí, prefiere que a ella no la llamen abuela, ya que no le gusta nada esa palabra. «El nombre de abuelo está directamente vinculado a la señora de pelo blanco con moñito, abuela es una palabra que sin querer es un poquito peyorativa. Es el hijo de mi hijo, cuando mis amigas se ríen de mí me dicen abuela». Esto y mucho más en el vídeo que puedes ver al comienzo de la noticia. No te lo pierdas ¡y dale al play!