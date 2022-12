Nuevas confesiones, aclaraciones sobre su guerra con Kiko Matamoros y algún que otro reproche. Makoke se ha sentado en ‘Sábado Deluxe’ para someterse al polígrafo donde ha dejado al descubierto su principal miedo sobre el colaborador y seguro que te sorprenderá.

El temor de Makoke no es otro que su exmarido decida escribir sus memorias. Le da auténtico pavor que cuente cosas íntimas de ella que le hagan un gran daño. Algo que en un primer momento ha negado, pero el polígrafo de Conchita ha determinado que mentía. Desde que emprendieran vidas separadas, hace cuatro años, ambos han mantenido una dura batalla que se ha librado en los distintos platós de Telecinco y que ha estado repleta de reproches, también de sonadas acusaciones. La colaboradora se defendía al respecto: «Dejaré de hablar de él cuando deje de hablar de mí».

Makoke explica sus problemas económicos

La colaboradora ha reconocido que está asfixiada debido a una deuda con Hacienda que le ha derivado su exmarido. «Yo tengo todo embargado y hago tetrix para vivir lo mejor posible. Yo no me quejo porque considero que soy una privilegiada. No puedo hablar de ese tema porque está judicializado. Estoy deseando que todo pase para contarlo». Ha confesado que ha empeñado joyas y relojes de lujo que le dejaron sus exmaridos. «Tenía tres relojes y los he empeñado. Un Rolex de oro de mi primer marido y dos Cartier. Yo no quiero hacerme la víctima con eso. Afortunadamente los tenía y ya está».

Durante su intervención en el programa también ha señalado que rechazó voluntariamente la orden de alejamiento que impusieron contra Kiko Matamoros porque de lo contrario él no podría trabajar los fines de semana en Telecinco. Para demostrar su versión ha enseñado las pruebas al presentador, Jorge Javier Vázquez, y a Kiko Hernández. Además, ha reconocido haberse sentido menospreciada profesionalmente por su ex. Este siempre ha sido muy crítico con ella y ha dicho en multitud de ocasiones que su papel en televisión se reducía a hablar de él.

Además, Makoke ha negado haber mantenido relaciones extramatrimoniales mientras estuvo con Kiko Matamoros. Solo mantuvo un affaire durante un enfado y fue con un chico de Ibiza. «Excepto con el chico de Ibiza, en los 20 años que estuve con Kiko Matamoros le fui fiel». Otro asunto controvertido que ha salido a escena es el supuesto veto a Marta López Álamo -prometida de Kiko Matamoros- en algún evento o en la peluquería. Algo que ha negado, pero el polígrafo ha dicho que mentía. Entonces ha puntualizado que afirmó a la estilista que «o ella o yo», pero que no consideraba que esto fuera un veto.

Otro de los datos más curiosos que ha descubierto el ‘Polideluxe’ es que Makoke mantuvo relaciones sexuales con Brad Pitt en el hotel Ritz de Madrid. Todo tuvo lugar durante el estreno de la película ‘Siete años en el Tíbet’ en el año 1997. «Me invitó a pasar con él el fin de año en Los Ángeles, pero no pude ir. Fue durante el estreno de ‘Siete años en el Tibet’ en Fortuny. Era encantador y era super romántico, super divertido. No hubo química. Me fui con él porque era Brad Pitt, así de simple». La entrevistada ha reiterado que no existió «química sexual», pero elogiaba el perfil del intérprete: «Es un caballero, todo lo que puedo decir de él es bueno».