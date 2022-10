Olga Moreno es la protagonista de la portada de SEMANA. En ella la ex de Antonio David Flores confirma en exclusiva a esta revista que ha rehecho su vida, eso sí, no con alguien al que acabe de conocer, sino de su pasado. La sevillana ha encontrado en su representante Agustín Etienne a «un hombre que le hace muy feliz«. Lo dice convencida y es que tras vivir sus meses más difíciles al separarse de Antonio David, Olga le ha dado una nueva oportunidad al amor. Si bien este romance es reciente y todavía se encuentra en ciernes, la empresaria grita al mundo que se encuentra en su momento más dulce. Está muy ilusionada, tal y como relata en el interior del último número, el cual está a la venta en los kioscos desde este miércoles. Ahora te mostramos el making of de su entrevista, un vídeo de menos de un minuto en el que verás a la hispalense posar para los fotógrafos de este medio.

Vídeo: SEMANA

En estos instantes que te ofrecemos se aprecia a Olga pletórica, pero sobre todo en paz con el momento que está atravesando. Bromea, se deja llevar y luce su mejor sonrisa, tres detalles que dejan ver que Olga Moreno está 100 % renovada. Justo cuando se cumple un año desde que Antonio David Flores dijera que él y Olga se separaban, se confirma que la empresaria vuelve a tener una relación sentimental. No ha sido fácil llegar hasta aquí, pero por fin puede gritar al mundo que no cambiaría por nada el momento que está viviendo en la actualidad. Al igual que tampoco lo haría Agustín Etienne, que públicamente le ha dicho lo bien que se encuentra junto a ella. «Eres de las personas más buenas y generosas que he conocido en mi vida. Gracias por mirarme como me miras», dice el mánager en un post en el que Olga confirma lo satisfecha que está tras confirmar que está de nuevo ilusionada.

Olga Moreno cuenta en SEMANA cómo ha surgido su relación, quién dio el primer paso y qué espera de lo que ha surgido con Agustín. No te pierdas sus declaraciones y adquiere el número en el que Olga se confiesa sin tapujos. En este artículo se puede ver a la sevillana con diferentes looks, los cuales han sido elegidos por Manuel Zamorano y Carlos Quirce, quienes aparecen, por cierto, junto a Olga en este vídeo.

Créditos:

Fotos: Alberto Bernárdez

Peluquería: Manuel Zamorano

Maquillaje: Letycia Torres

Estilismo: Carlos Quirce y Manuel Zamorano

Agradecimientos: Calzados Menbur, Complementos Sandra Palomar, See Iou, La Gasca man y productos Sesiómworld.