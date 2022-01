Maite Zaldívar ha hablado alto y claro. La exmujer de Julián Muñoz ha repasado cómo vivió el final de su matrimonio en el documental ‘Maldita la hora’ de Telecinco. También lo que supuso para ella la entrada en su vida de Isabel Pantoja, una persona a la que continúa recordando con profunda amargura. «Al principio de mi separación todo era dolor y rabia. Ahora ya no. Yo perdoné a Julián en su momento. Está muy perdonado. Que los días que viva lo haga en paz. A la otra parte no la voy a perdonar nunca. Jamás», ha manifestado con rotundidad.

Volver a echar la vista atrás casi dos décadas le continúa removiendo viejos fantasmas. «Después de tanto tiempo me sigue revolviendo las cosas, pero no es con dolor. El enfado se fue hace tiempo. Por todo lo que hemos pasado y ver a ese hombre ahora mismo… es lo que más dolor me causa. Yo nunca pensé que pudiera ser alcalde de Marbella, pero nunca pensé que sus días iban a ser como son ahora», ha señalado.

Muy dura con Isabel Pantoja

Maite Zaldívar ha culpado a la artista de marcar un antes y un después en su existencia, también de fragmentar su familia. «La que me rompe la vida es esa señora. Si te quieres llevar al hombre, llévatelo, pero deja de hacer daño a la familia porque eso es de ser un mal ser humano”, ha afirmado. “Si tú no tienes familia, cómpratela, pero no vengas a robarla. Porque lo que hiciste fue robar a mi familia”.

También ha reparado en unas declaraciones que hizo en su día la tonadillera donde aseguró que cuando comenzó su relación con el exalcalde de Marbella, él no tenía compromisos. «Que esta señora diga que cuando ella conoció a Julián Muñoz era libre, eso es mentira. Él estaba ocupado, y ella se coló dentro. Él estaba bien ocupado». Maite Zaldívar ha negado que estuviera en crisis su matrimonio cuando entró en escena Isabel Pantoja.

Las sospechas de Maite Zaldívar

La protagonista de la docu-serie ha explicado que siempre sospechó de una relación paralela del que fuera su marido, una realidad que él siempre le negó. «Yo sospechaba y Julián me decía que estaba loca. Yo he llorado mucho porque pensé que estaba viendo cosas donde no tenía que verlas. Pensé en ponerme en manos de profesionales. Pensaba que estaba loca y que estaba haciendo mucho daño. Me sentía muy mal», ha contado.

Asimismo ha aprovechado para realizar ciertos reproches a Isabel Pantoja. «Una mujer hacer ese daño a otra mujer… Eso no se hace. ¿Tú puedes imaginarte a tu marido llevándote a su amante a casa? Una cosa es lo que te haga tu marido y otra cosa es lo que haga la otra persona», ha afirmado.