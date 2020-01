La relación entre Maite Galdeano y su hija, Sofía Suescun, nunca ha sido fácil. Al igual que la de esta con los novios de Sofía. En este caso y durante los últimos meses, hemos visto a la de Pamplona enfrentarse a Kiko Jiménez e incluso esto le ha llevado a tener una mala relación con su hija. Ahora, y echando la vista hacia atrás, Maite Galdeano se arrepiente y quiere acercar posturas con Kiko.

Maite Galdeano se ha enfrentado a su hija por Kiko Jiménez

Kiko Jiménez ha sido el encargado de desvelar la mala relación que tenía con Maite Galdeano después de que esta le tachara de «interesado». Una declaración que no hizo ni pizca de gracia al que fuera novio de Gloria Camila y que hizo estallar al andaluz minutos antes de entrar a ‘El tiempo de descuento’: «Cuanto más lejos de Maite, mejor«, confesaba muy enfadado.

A pesar de la buena relación que tiene Sofía y Maite, en este caso la joven decidió defender a su pareja: «Mi madre se pasó y me lo ha reconocido pero no ha hablado con él porque es muy orgullosa», dijo también en el plató de ‘El tiempo de descuento’. Ahora, Maite da un giro radical a este culebrón. Ha entrado en directo en el plató de ‘Mujeres y Hombres y viceversa’ y ha reculado respecto a las actitudes del novio de su hija.

Maite recula sobre su actitud con Kiko Jiménez

«No es que quiera agriar las relaciones de mi hija con los chicos que elige. Eso no (…) Pero en el momento que Kiko me dice a principios de año que va a venir con las maletas a mi casa a vivir pues…», ha empezado a decir en el programa. Nagore le ha preguntado directamente a Maite si cree que Kiko se ha aprovechado de su hija, a lo que esta le ha respondido: «Tampoco voy a machacarlo porque tengo que decir, que lo que he visto de momento con mis ojos no es de aprovechado», ha dicho.

Con esta declaración hay un acercamiento claro entre Maite Galdeano y Kiko Jiménez, aunque no se olvida del momento en el que este entró en la casa de ‘Gran Hermano VIP’ y se «olvidó» de Sofía, según Maite, además de las lágrimas que vio en su hija tras el complicado momento.