«La gente que está en las redes criticándome a mí, lo que debería hacer es acoger a esta niña. No dejarla a los pies de los caballos», ha afirmado.

Rocío Flores continúa estando en boca de todos. La joven protagonizó un tenso momento en el plató de ‘Supervivientes’ donde estalló al defender a Olga Moreno y se enfrentó al Maestro Joao. El vidente no ha dudado en cargar contra ella asegurando que es una persona «prepotente» y que disfruta de un trato de favor en televisión.

«Ella es una niña a la que se le ha enseñado la prepotencia. Esta niña es prepotente. Tiene un problema. La gente que está en las redes criticándome a mí, lo que debería hacer es acoger a esta niña. Ya no es una niña, es una mujer. Deberían acogerla, dirigirla y ayudarla. No dejarla a los pies de los caballos», ha afirmado con contundencia.

Respecto al tenso momento que protagonizó el pasado jueves en el plató de ‘Supervivientes’, el Maestro Joao ha reconocido que incluso le dijeron que la grabara. Se mostró muy nerviosa e irritada ante los comentarios del colaborador sobre la mujer de Antonio David Flores. «Aquí no está grabado porque consideré que no tenía necesidad de hacerlo». También ha explicado que dispone de un trato de favor en televisión: «El único representante que entra en ese programa es el suyo. Nadie más. Hay una situación de favor absoluta. Es una realidad».

El Maestro Joao ha negado que se metiera con ella en las pausas publicitarias: «Ella dice que yo me meto con ella en las publicidades, pero es es imposible. Ella se rodea y se aparta». También ha contado que la joven se enfrentó a los directores cuando no estuvo conforme con un vídeo que se emitió durante el espacio. Incluso la tuvieron que calmar. Poco después pidió perdón al presentador y al regidor. «Pero a Belén Ro y a mí no nos pide perdón».

El enfado de Rocío Flores

La joven se mostró muy enfadada y aseguró que no iba a consentir la campaña de «acoso y derribo» que estaba existiendo contra Olga Moreno. Citó el nombre expreso de Belén Rodríguez, buena amiga de su progenitora, Rocío Carrasco. «Ese es el problema, que no se la ha tratado con respeto. Porque si se hace con respeto estoy opinando desde el minuto cero. Si no me hubiese quedado en mi casa. Ese es el dolor, eso es lo que me molesta, porque no se lo merece».

Por su parte, Belén Rodríguez también ha respondido y lo ha hecho muy enfadada: «Estoy muy cansada de que estas personas jueguen con mi trabajo que lo llevan haciendo ya dos años. Estas personas son un señor que le despidieron de Mediaset -toda España conoce el motivo- y su hija que ha sido condenada por maltratar a su madre durante tres años y pegarle una paliza». Insistía: «Yo nunca he insultado a Olga ni le he faltado el respeto».