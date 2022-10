Shakira pasa por un mal momento no solo por su polémica separación con Gerard Piqué, también por el delicado estado de salud de su padre, quien ha vuelto a ser ingresado de urgencia. En medio de todo esto, la madre de la cantante ha salido a la palestra para dar el último parte de salud de su marido y ha aprovechado para tender puentes con el padre de sus nietos, Milan y Sasha.

Vídeo: Europa Press

El pasado 17 de octubre, William Mebarack ingresaba de urgencia en la clínica Tecknon de Barcelona debido a una recaída en su estado de salud motivada por una caída doméstica que sufrió hace unos meses. El padre de la cantante atraviesa por un delicado estado de salud, aunque su mujer, Nidia Ripoll, ha asegurado que está estable y fuera de peligro. La madre de la artista también ha confirmado que su hija está muy pendiente de todos ellos y acude con asiduidad a visitarlo. Por último, también ha confirmado que Piqué está al tanto de todo lo que ocurre y ha ido hasta la clínica para visitar a su exsuegro. Con sus palabras, Nidia Ripoll también tiende puentes con él y deja claro que, a pesar de todo, sigue formando parte de su familia. Vea el vídeo para conocer de primera mano las palabras de la madre de Shakira.

Una aparatosa caída por la que el padre de Shakira ha sido ingresado de nuevo

Hace unos meses, el padre de la cantante sufría una aparatosa caída que provocaba que su familia estuviera mucho más pendiente de él. Desde entonces, la de Barranquilla se ha mostrado muy preocupada por su estado de salud, puesto que pasó por dos caídas, dos operaciones y el covid, y no se ha separado de su lado. Desde siempre, Shakira ha reconocido que su padre es el motor de su vida y le ha dedicado tiernas palabras para señalar la importancia que tiene él para ella. «Papá lindo, has impulsado mis pasos y has iluminado mi camino. Me has mostrado que la vida es abierta y profunda como un mar y, así, le has dado sentido a la mía inundándola de tu alegría. Eres mi inspiración, mi cómplice y todo, mi mejor amigo. Felices 90 años espectacularmente vividos. Te amo con todo mi ser. Tu niña», le felicitaba así el año pasado por su 90 cumpleaños. Se trata de la tercera vez que el padre de Shakira ingresa en esta clínica de la capital condal.