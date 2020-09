El presentador de televisión tiene una fan incondicional, su madre, que no para de mandarle mensajes de lo más bonitos a su hijo cuando lo ve en ‘Pasapalabra’.

Roberto Leal ya lleva unas semanas presentando de nuevo ‘Pasapalabra’ después de haber tenido que permanecer en casa respetando cuarentena al dar positivo por coronavirus. El presentador de televisión fue sustituido por Manel Fuentes en su ausencia, pero ya de vuelta al trabajo, no puede estar más feliz.

La que está también muy feliz de verlo cada día en el plató del programa de Antena 3 es su madre, que no deja de hacerle comentarios vía WhatsApp cuando Roberto está en pleno directo. Ahora el presentador, muy orgulloso por las cosas que le dice su madre, ha querido compartir uno de los mensajes con sus seguidores.

«Madre no hay más que una. Ojo a la cuarta foto 😂. @pasapalabra #mamá«, escribía Roberto en su Instagram junto a unas fotos en las que aparece él en el plató del programa. En la cuarta foto de la galería que ha compartido, muestra un extracto de una conversación de WhatsApp con su madre, en el que le dice «hoy tienes el bonito subido», acompañado de unos emoticonos con corazones en los ojos.

Su madre le ha dedicado unas bonitas palabras en pleno directo

No hay nada como recibir mensajes de este tipo y si es de una madre, más todavía. Y es que la madre de Roberto Leal siempre organiza su día para sentarse delante de la televisión cuando empieza ‘Pasapalabra’. Como madre orgullosa, le hace saber a su hijo lo guapo que está en televisión.

Tuvo que ausentarse unos días

A finales del mes de agosto, Roberto Leal tuvo que coger la baja médica después de dar positivo en coronavirus. El presentador se vio obligado a ausentarse del programa y fue Manel Fuentes quien lo sustituyó durante los programas en los que Roberto no pudo ponerse al frente del concurso de Antena 3.

El pasado 11 de septiembre anunciaba orgulloso su vuelta a las instalaciones de Atresmedia. Así lo anunciaba él a través de sus redes sociales, donde ha ido contando cómo se encontraba pasando la cuarentena en casa tras su positivo en coronavirus. «¡Vuelta al cole! ¡Muchísimas gracias a todos por el cariño recibido! ❤️❤️❤️ A mi familia, amigos, compañeros, personal sanitario y a @fuentes_manel por estar al pie del cañón durante mi ausencia. Al lío de nuevo. ¡Cuidaos mucho!», decía feliz.

Anunciaba su vuelta al trabajo con esta instantánea

Fue el pasado 31 de agosto cuando Roberto Leal anunció que había dado positivo en coronavirus. «A los que me estáis preguntando, os cuento que mientras estaba en casa de vacaciones, he dado positivo en Covid-19. Estoy muy bien. Tuve síntomas leves y me estoy recuperando. En cuanto pase la cuarentena volveré a la carga. No os preocupéis, @pasapalabra sigue on fire. Mi compañero @fuentes_manel será el encargado de ponerse al frente hasta que vuelva. ¡Gracias, Manel! Mucho ánimo a todos los que estáis pasando también por esta situación. Fuerza», escribió por aquel entonces anunciando la noticia. Dos semanas después, volvió al trabajo tras pasar la cuarentena en casa.