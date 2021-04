Elena Colodrón, la madre de Paula Echevarría, desvela cómo fue el parto de su hija con el que dio a luz a su segundo hijo, un niño al que llamó Miguel Jr.

La familia de Paula Echevarría no puede estar más feliz tras la llegada del nuevo miembro a casa. Este domingo en la madrugaba llegaba al mundo Miguel Jr, el hijo de Paula Echevarría y Miguel Torres. La actriz dio a luz en el hospital Montepríncipe de Boadilla del Monte, en Madrid. A pesar de que la familia, tanto de Paula como de Miguel, no han podido conocer personalmente al recién nacido, están muy emocionados con la llegada del pequeño. Así mismo lo ha relevado Elena Colodrón, la madre de Paula, quien ha revelado cómo se encuentra su hija y su nieto, además de contar los detalles sobre el parto. Puedes escuchar las declaraciones en el siguiente vídeo. No te lo pierdas y dale al play.

Vídeo: Europa Press

Tal y como revela la feliz abuela, el parto de la actriz «fue natural y todo salió muy bien», además desvela que en en breves la recién mamá recibirá el alta y se marchará con su hijo y Miguel Torres a casa. Tal y como ha contado ella, el que fuera futbolista pudo estar en el parto de su bebé, un momento muy especial para él, ya que es su primer hijo. Ahí le espera Daniella, la hija que tiene Paula fruto de su relación con David Bustamante. Elena Colodrón ha desvelado que la pequeña también está muy emocionada con la llegada de su hermanito: «Emocionada, emocionada», dice. Con la casa lista para la llegada de Miguel Jr, todos están deseando poder verle la carita y disfrutar con el pequeño.