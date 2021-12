Desde que se emitiera en Amazon Prime la serie documental de ‘El principito es Omar Montes’, mucho se ha hablado de todo lo que ha acontecido la vida del artista. Ahora, ha sido Telecinco quien ha emitido la primera parte del documental del triunfo de Omar Montes. Sin embargo, no ha sido un camino fácil para llegar al estrellato y conseguir convertirse en uno de los cantantes más escuchados en los últimos años y con más hits en el número uno. Prueba de ello es la dura infancia que vivió y que ha contado en más de una ocasión en un programa de televisión. En esta ocasión, no ha sido él el único que ha contado en primera persona lo que ocurrió por aquella época. Ha sido su madre que, rota, ha desvelado los peores episodios de la vida de Omar Montes. Completamente destrozada, ha hablado del bullying que sufrió el de Pan Bendito.

Omar Montes recuerda el bullying que sufrió siendo un niño

Mari Ángeles, la madre de Omar Montes, no ha podido evitar romper en llanto al recordar la dura infancia de su hijo. «Desde muy pequeño me pegaban en todos lados, se metían conmigo en todos lados», confiesa el cantante. «Qué interés habría en machacar a un niño. El bullying va a ser siempre así y mi hijo lo sufrió allá donde iba y es muy duro eso», ha dicho Mari Ángeles mientras no puede evitar las lágrimas. Sin lugar a dudas, este fue uno de los peores episodios que ha vivido Omar Montes, que ahora se ha consagrado como uno de los artistas más seguidos de nuestro país.

Tal y como hemos dicho anteriormente, no es la primera vez que Omar Montes ha hablado del bullying que sufrió. De hecho, hace unos años confesaba a LOC el sufrimiento que vivió: «Yo era gordito y se metían conmigo. De ahí viene que luego fuera tan hijo de puta y quisiera pegar y robarles. También eran racistas, me llamaban «moro de mierda», «gitano», «asqueroso»… Hasta que explota el chaval. Solían venir 20, pero cuando les pillaba solos les daba la vida mártir», confesaba.

Ha hablado en más de una ocasión de la dura infancia que ha vivido

«Yo era un niño normal, tenía factores en mi contra, el racismo, estaba gordo… Me perseguían… Lo pasé fatal, se metían conmigo todo el rato. Aquellos mismos chavales que me perseguían, ahora llenan mis conciertos. Eché de menos a mi padre, al tener tantas carencias afectivas me ha hecho ser un buen padre», recordó en su paso por ‘Volverte a ver’ en el año 2020. Ahora, reviven sus peores fantasmas en el documental que hace un repaso por su vida y en el que hemos podido ver a su madre completamente rota derrumbarse en el mismo.