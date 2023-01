España entera y parte del extranjero está entusiasmada con la reconciliación de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Tras darse una segunda oportunidad, la pareja está decidida a luchar por su historia de amor. Uno de los primeros pasos que han dado en su camino hacia la felicidad total es un viaje a Laponia. En los confines de la Tierra, o «hasta el fin del mundo», como dice el madrileño, han podido reencontrarse de nuevo después de cuatro meses separados. Este miércoles han regresado a Madrid: ha llamado la atención que lo han hecho juntos y han ido directos a la mansión que tiene Isabel Preysler en la exclusiva urbanización Puerta de Hierro. Horas antes de que aterrizaran en la capital, a Carolina Monje, madre de Onieva, le han preguntado qué piensa de que hayan vuelto. También de sus planes de boda. No se pierda el vídeo para ver su reacción.

Vídeo: Europa Press

Muy amable, la madre de Onieva ha respondido a la prensa gráfica a su salida de su domicilio. «No voy a hablar nunca. No voy a decir nada. Os doy los buenos días y nada más. No tengo nada que decir», dice. Y aunque se niega a hablar del idilio de su hijo con la marquesa de Griñón, sus gestos y ademanes revelan datos sobre cómo está viviendo este momento. No cabe duda de que la exposición mediática que ha vivido a familia en los últimos meses ha sido enorme. Esto explica que la empresaria haya decidido tomarse las cosas con una actitud distinta.

Atenta con los medios, Carolina Monje no se ha negado a responder a las preguntas que le han hecho sobre el que promete ser el romance y el bodorrio de 2023 (si es que al final todo sale según los planes de la pareja). Eso sí, en este tiempo ha aprendido que lo mejor para ella, al menos de momento, es tomar cierta distancia respeto a la prensa del corazón y ha optado por no profundizar en aspectos sobre un idilio que del que, considera, solo deben pronunciarse los verdaderos protagonistas de esta historia.

Y, en efecto, los protagonistas de esta historia de amor digna de novela o, como poco, de una serie de Netflix, ya han hablado -y de qué manera- sobre esta nueva etapa que emprenden juntos.«Hasta el fin del mundo juntos ❤️ Tamara Falcó», arranca diciendo Onieva en una declaración de amor como pocas hemos visto últimamente. «El amor gana, y es lo que ha prevalecido y lo que nos ha traído hasta aquí tras estos meses tan duros, pero el amor que sentimos el uno por el otro, contra todo pronóstico, nos ha vuelto a unir».

«Porque como dice el dicho, lo que no nos mata nos hace más fuertes. Y así hemos salido de esta pesadilla, absolutamente fortalecidos y llenos de felicidad para retomar nuestro proyecto de vida juntos», continúa diciendo en su perfil de Instagram. «Lo vivido tras nuestra ruptura ha sido probablemente el episodio más duro y desagradable de mi vida. Pero sin embargo me quedo con lo bueno, y es que también ha sido una lección muy valiosa, de la que saco muchísimas lecturas positivas, sobre todo el saber, no lo que quiero en mi vida, que eso lo tenía claro, sino lo que NO QUIERO».

En su carta abierta a Tamara Falcó, Onieva destaca: «Ha sido un antes y un después, donde lo que saco de conclusión es que lo que más quiero en el mundo eres tú y estoy completamente enamorado de ti. Eres un ángel que Dios ha puesto en mi camino, que saca lo mejor de mi y me hace querer ser mejor persona en lo personal, profesional y espiritual. Ha sido un aprendizaje donde me doy cuenta que no hay nada que se puede anteponer a ti. Mi absoluta prioridad eres tú, tu felicidad y nuestro proyecto conjunto de pareja y de familia. Tú eres mi familia». Imposible quedarse indiferente ante unas palabras tan poderosas, ¿no les parece?