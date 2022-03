Este martes 1 de marzo los Gemeliers acapararon toda la atención. Uno de los gemelos, Dani, estaba involucrado en un accidente de tráfico en el que había muerto una menor, sin embargo, eran muchas las incógnitas que sobrevolaban sobre esta historia. Tuvo lugar a las 7 y cuarto de la mañana de este lunes en Sevilla y se produjo cuando un coche en el que viajaban seis ocupantes en vez de cinco chocó contra una palmera y una farola. Al parecer, la fallecida iba sin cinturón y viajaba sobre su hermano en el asiento del copiloto. El turismo iba a gran velocidad y, además, estaba siendo conducido por un chico que dio positivo en la tasa de alcoholemia. Pero, ¿qué más datos se han sabido en las últimas horas? Ha sido la madre de los Gemeliers, quien ha arrojado luz sobre esta historia tan trágica.

«Se encuentra muy mal porque esta situación no es agradable para nadie y la muerte de una chica de 16 años afecta a cualquiera. Sobre el accidente no da crédito todavía, fue un visto y no visto, salían de una discoteca, habían bebido las copas normales, tampoco iba borracho. Había una distancia de 200 metros de la discoteca al hotel y no hacía falta coger el coche«, ha asegurado Eva Morilla. Según su entorno, Dani de los Gemeliers solo había coincidido con la joven fallecida el fatídico día, pero ni él ni el resto de ocupantes puede olvidar lo sucedido. Ninguno de ellos esperaba que un viaje de solo unos metros podía acabar así: «Salió uno de los chicos que estaban allí, al cual ni siquiera conocía y dijo que los acercaba. Dani cogió su móvil, se sienta en la parte de atrás a la derecha y empezó a hablar por el WhatsApp que estaba hablando con su novia sin ver quien se montaba delante. Solo siente un impacto«, ha añadido Eva.

La madre de Dani está conmocionada, al igual que el resto de familiares. Si bien no tenían relación directa con la joven fallecida, sí que tenían contacto con el hermano de él: «Él es amigo del hermano de esta chica, a la fallecida solo la había visto ese día». El accidente mortal ahora copa titulares y, aunque los implicados han preferido no pronunciarse ante ningún medio, sí lo ha hecho Dani en su perfil de Instagram. A veces las palabras sobran y quizás por ello haya querido mostrar sus condolencias a la familia únicamente con un corazón negro en sus stories de la red social. Dani está roto y será incapaz de olvidar este siniestro que ha terminado de la peor manera posible.

El conductor del vehículo perdió el control al entrar en una glorieta de la isla de la Cartuja y, por el momento, se sabe que la investigación continúa abierta. El joven de 22 años, según se ha revelado, fue detenido en su domicilio y ahora se le acusa de un delito contra la seguridad vial con resultado de muerte. El juez ha decretado libertad bajo fianza para él, ya que no existe riesgo de fuga.

