Las cosas entre la familia Tablada y David Bisbal parece que vuelven a estar moviditas. Si parecía que las aguas es habían calmado entre Elena Tablada y el almeriense, la madre de la diseñadora vuelve a avivar la polémica con un comentario que no hará ni pizca de gracia al artista. Elena Tablada madre ha compartido una imagen de sus dos hijas, Elena y Naele, con sus bebés recién nacidos en una bonita fotografía con un claro homenaje a Cuba, su tierra.

El mensaje de la madre de Tablada que aviva la polémica

La madre de la diseñadora escribió un comentario en la respectiva imagen de sus hijas y sus nietas que no ha pasado de desapercibido: «Siento que no pueda poner a mi otra nieta Ella porque su padre es tan egoísta que no deja que la ponga». Con este mensaje, la familia Tablada declara de nuevo la guerra a David Bisbal. Y es que tachan al artista de egoísta después de pedir a la que fuera su pareja y madre de su hija Ella que no difundiera fotografías en las que apareciera el rostro de la menor.

A pesar de que la madre de la diseñadora no ha compartido la fotografía a la que hace referencia en sus redes sociales, quien sí lo ha hecho ha sido la propia Elena Tablada. Ella sí que ha compartido en su cuenta de Instagram diferentes imágenes en las que se ve el rostro a la pequeña Ella, haciendo caso omiso a la petición del almeriense de que no apareciera el rostro de la menor públicamente.

La guerra entre Bisbal y Tablada vuelve a resurgir tras meses

Aunque en ocasiones ha compartido fotografías de Ella Bisbal Tablada, tras la demanda interpuesta por Bisbal empezó a publicarlas o bien pixeladas o bien con la niña de espaldas. Ahora vuelve a hacer público su rostro, mientras que su madre tilda de egoísta al padre de su nieta mayor. Esto no hace más que avivar y resurgir una polémica que ha estado durante varios años en auge. Y es que aunque al comienzo de su separación, el cantante y la diseñadora se mostraron amables y manteniendo una buena relación, con el paso de los años han terminado en diferentes batallas judiciales, sobre todo por el bienestar de la niña.

A pesar de que Bisbal nunca ha querido hablar en los medios de comunicación de su guerra judicial con la madre de su hija, a finales del año pasado ya no podía más y decía lo siguiente: «Aquí lo que importa es que hable la justicia para favorecer a mi hija para que se la proteja y defienda”. A pesar de que la justicia dio la razón al artista, la familia Tablada sigue decida a plantar cara al almeriense.