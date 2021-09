La madre de Carla Barber ha estallado contra Lydia Lozano, que fue enviada por ‘Sálvame’ a la isla para cubrir lo sucedido tras la erupción del volcán.

Lydia Lozano hace tan solo unos días acaparó todas las miradas. La periodista se convirtió en la enviada especial de ‘Sálvame’ a La Palma para que narrara en primera persona todo lo sucedido en la isla tras la erupción en el volcán. Sin embargo, su acogida no fue la esperada. Ni mucho menos. Un voluntario la grabó después de que ella supuestamente le hubiera pedido a gente que tuviera desgracias y lo estuviera pasando mal para contarlo en el programa, vídeo que la convirtió en viral. A pesar de que ella se justificó y negó que eso fuera así, las críticas se siguen sucediendo. La última en hacerlo ha sido Rosa Barber, madre de Carla Barber, quien sin dudarlo ni un instante ha utilizado las redes sociales para increpar su trabajo en la isla.

Junto a un montaje a pantalla partida en el que se puede ver a Lydia Lozano en un lado y a un joven completamente lleno de ceniza mientras carga plátanos en el otro, Rosa Barber ha expresado su indignación. «No hay palabras en el diccionario para descifrar la indignación que sentimos, ante comportamientos deleznables de personajes impresentables y medios de comunicación carroñeros. Dolor desgarrador de un pueblo. REPULSA ABSOLUTA», dice la progenitora de la empresaria. Canarios de origen y de corazón están muy sensibilizados con todo lo que está sucediendo y es que la situación es dramática al haber ya más de 6000 vecinos evacuados.

El debate está servido en las redes sociales y así lo demuestra que haya opiniones para todos los gustos. Muchos de los seguidores de Rosa Barber no están de acuerdo con su reflexión y, de hecho, muchos creen que la intención de Lydia Lozano no era ni mucho menos hacer escarnio público. «Yo la vi un poco, pero no iba con mala fe», «Yo creo que no iba con mala fe, estaba muy nerviosa», «Lo único que quería hacer era aprovechar su fama mediática para difundir información y solicitar ayudas para la Palma» o «No es para tanto ni iba de mala fe. No hizo ni dijo nada que no nos dijeran TODOS, hacer visible la tragedia y procurar que no nos olvidemos de ellos», es solo un ejemplo de todos los mensajes que se pueden leer en el universo 2.0.

La comunicadora ya está de vuelta y como palmera afirma que este viaje no ha sido nada fácil. Le invadía la emoción cuando volvió a plató, pues entre las muchas personas que han perdido todo también está su familia, por lo que está volcada con el desastre. Aunque no todo el mundo haya comprendido su función, Lydia Lozano siempre ha insistido en que cuando se desplazó a la isla solo quería ayudar. «Ellos tienen miedo por le futuro ¿Cuánto se tarda en que una fanega de plátanos nazca? ¿Cuánto se tarda en reconstruir una casa y en tierra volcánica?», dijo sobre el momento que les espera a muchas familias. La colaboradora de ‘Sálvame’ está completamente impactada con lo visto estos días y asegura que ha vuelto rota: «Miraba y pensaba ¡Cuánta desgracia dejo!». «No puedo olvidar la imagen de ese hijo con su madre en el coche mirando su casa”, ha añadido.