4 El mensaje

Por su parte, Lucía Pariente, no pudo evitar la emoción al ver a su hija narrando esa parte tan delicada de su vida y, en un momento dado, estalló. «La curva de la vida me ha jorobado un poquito porque nosotras estamos siempre en la cuerda floja«, empezaba diciendo. La madre de Lucía parecía hablar en clave, pero todos interpretaron que su mensaje estaba dirigido al ex de su hija, Fonsi Nieto, con el que actualmente Alba se enfrenta en los juzgados.