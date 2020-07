La actriz Macarena Gómez ha hablado con SEMANA tras las muerte del marido de Paz Padilla y nos ha contado si ha hablado con ella tras la triste pérdida.

Macarena Gómez, después de pasar el confinamiento en su casa de campo de Gerona rodeada de sus alpacas y cerdos, regresa a la normalidad con su nueva película Amor en Polvo, una comedia sobre el amor y los intercambios de pareja. La premier, que se realizó en los conocidos cines princesa Renoir, contó con la presencia de actores y diferentes personajes relacionados con el mundo de la cultura y la política, como Cristina Cifuentes, Eduardo Casanova o Nadia de Santiago entre otros. “Estoy agotada y emocionada al mismo tiempo de volver a la normalidad”, nos contaba Macarena para SEMANA, un encuentro en el que aprovechamos para preguntarle por sus días de confinamiento, la nueva temporada de La Que Se Avecina y del reciente fallecimiento del marido de Paz Padilla.

La actriz, que lleva años enamorando al público por su aclamado papel en la serie de José Luis Moreno, se ha embarcado en una nueva aventura profesional. La mujer de Aldo Comas se ha estrenado como productora, algo que a pesar de gustarle le cuesta un poquito más. “Es más duro ser productora que estar lidiando delante de las cámaras. Es un mundo que yo desconocía bastante y he tenido que aprender a marchas forzadas, preguntar de aquí y lidiar con mucha gente”, nos explica la artista. Una nueva faceta, que como ella misma nos cuenta, le ha ayudado a ponerse en la piel de otras personas. “Cuando yo pienso en los productores de La Que Se Avecina, que tienen que lidiar con veinte actores y cada uno de ellos con sus requisitos, caracteres y egos, es muy difícil “.

Embarcarse en el mundo de la producción, en estos momentos tan complicados, no ha sido ningún problema para Macarena, que también nos confesó que se había metido en esta nueva aventura antes de que empezara todo esto. Semana quiso aprovechar nuestro encuentro con ella para hablar también de la comunidad de vecinos más famosa de Telecinco, que tras varias temporadas en antena, está viviendo diferentes rumores acerca de su continuidad. “Con La Que Se Avecina hay una información confusa. Nos hemos ido de plató, pero no sabemos si van a hacer un plató igual que el anterior o nos vamos a cambiar de edificio. No se sabe”, nos dijo tajante, confirmando que la serie seguirá su curso y que simplemente cambiaran de decorado.

Pero si hay algo que realmente ha hecho correr ríos de tinta ha sido el fallecimiento del marido de Paz Padilla. Una muerte que pilló por sorpresa a la gran mayoría de sus compañeros de Sálvame y también a los actores de La Que se Avecina. “Me quede igual que vosotros. Lo desconocía por completo”, explicaba de una manera sincera. Una postura por parte de Paz, que Macarena ha apoyado del todo. “Si su marido ha estado enfermo, yo alabo y me parece muy bien que no lo haya querido hacer público. Me parece algo muy personal”. La actriz está dejando su espacio a la presentadora para poder hablar con ella. “Un mensaje sí le he puesto, pero no he hablado con ella, prefiero esperar”.