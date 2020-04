Mabel Lozano está atravesando una dura etapa de su vida. La actriz, escritora y directora de cine ha anunciado a través de sus redes sociales que padece cáncer de mama y ha explicado que tuvo que ser intervenida de urgencia hace una semana.

«Hace un mes me diagnosticaron cáncer de mama. La pasada semana me intervenían y todo salió bien. Los ganglios estaban perfectos y el canciroma era muy pequeño. Estaba en el estadio I. Fue una cirugía conservadora y estaba en las mejores manos, las de un magnífico cirujano y un hombre encantador @antoniotejerina. Además del oncólogo Pedro Pérez Segura, colaborador de la @aeccmadrid desde donde mi amiga @teresaymas me ha llevado de la mano con su cariño», anunciaba Lozano en su cuenta oficial de Instagram con una imagen en la que aparecía junto a su hija y con mascarillas en la cara (debido a la situación actual del país).

Asimismo, la que fuera presentadora del mítico ‘Noche de fiesta’ ha querido recordar cómo se percató de que tenía un nódulo: «Yo misma en una autoexploración descubría el nódulo en mi seno izquierdo después de hablar con mi amiga @pakadiaz que me contaba esta misma experiencia. Paka me ha salvado la vida, esto mismo dentro de un año hubiera tenido un pronóstico muy distinto. Esta es la razón por la que comparto esto, para que nunca os olvidéis de la medicina preventiva, de la autoexploracion, de cuidaros… Tenemos que asumir que no somos inmortales y nunca más que ahora lo estamos viendo y llorando a tantas personas que están muriendo».

A pesar de que está pasando por un mal momento, lo cierto es que la de Toledo mira la vida con positividad y muestra una actitud de esperanza hacia lo que le espera: «Por otro lado, ahora más que nunca tengo claro que hay que hacer de la vida algo extraordinario, vivirla de una manera más intensa. Y así estábamos mi hija Roberta y yo ayer, celebrando, saliendo felices del hospital donde mi querido @antoniotejerina nos confirmaba con los informes definitivos tras la cirugía lo bien que había ido todo. Gracias a mi familia y amig@s por tanto cariño, me quedan años para devolver las toneladas de amor, y pienso devolverlo, que lo sepáis!!!!».

Poco después de desvelar que sufre cáncer, su publicación se ha inundado de bonitos mensajes de apoyo.“Nos alegramos muchísimo que estés bien. Cuídate y sigue disfrutando de la vida como tú sabes”, “Campeona”, “Qué mujeraza eres”, “Mucha fuerza”, “Ánimo con tu camino guerrera”, “Eres una mujer admirable, luchadora incansable”, “Gracias por hacernos partícipes de tu experiencia”, “Te mereces lo mejor”, son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Consciente de que pertenece al grupo de riesgo, la de ‘La casa de los líos’, ‘La ruleta de la fortuna’ y ‘París-Tombuctú’ es consciente de que debe permanecer confinada en casa y está aprovechando este tiempo para pasar tiempo en familia. Horas después de confirmar la noticia, Lozano publicaba un estorie en su cuenta de Instagram en el que podemos apreciar que está poniéndole al tiempo buena cara gracias a su fiel amigo, LiloPunky.

Luchando por la libertad

Además de su lucha para vencer a esta enfermedad, Mabel Lozano se mantiene firme en su defensa por la libertad de las mujeres y ha hecho una denuncia pública ante estos difíciles momentos por los que está atravesando el mundo, y en concreto nuestro país. «Me preocupa hoy y siempre. Se han muerto dos amigos del virus soy freelance y curiosamente este pasado martes me han operado de un cáncer de mama. Estoy en casa, con mi familia, curando mis heridas. Miles de mujeres prostituidas no tienen casa, ni familia, ni siquiera derechos», aseguraba a través de sus redes sociales.

«Ante esta crisis hemos visto quienes son las mas vulnerables de verdad. No hay gobierno que piense que esto pueda ser trabajo ahora!!Es el momento de trabajar en leyes que las cuide y proteja. Somos y hemos sido siempre la resistencia para el equilibrio del mundo, y lo seguiremos siendo, seguiremos buscando ese equilibrio que nos hace continuar por la línea más recta cercana a la justifica», ha reiterado mostrándose firme en su lucha por la igualdad.