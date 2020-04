«Hace un mes me diagnosticaron cáncer de mama». Así comenzaba Mabel Lozano a relatar la pesadilla a la que se acababa de enfrentar. La actriz y directora vio cómo la vida le asestaba un duro golpe, pero una vez más plantaba cara a los escollos con la mejor de sus sonrisas y, sobre todo, con valentía. Vivió en primera persona la lucha y la reveló en sus redes sociales para ayudar a quien estaba en su misma situación y para concienciar a las mujeres de lo importante que es cogerlo a tiempo. Ella afortunadamente se encuentra en perfecto estado y así lo comunicó en su perfil de Instagram: «La pasada semana me intervenían y todo salió bien. Los ganglios estaban perfectos y el canciroma era muy pequeño, estaba en el estadio I. Fue una cirugía conservadora y estaba en las mejores manos«. Días después de situarse en primera línea mediática, SEMANA se ha puesto en contacto con ella.

Aunque Mabel Lozano trata de restarse protagonismo y se muestra reticente en un principio a hacer declaraciones, explica con suma amabilidad a esta revista cómo se encuentra tras el revuelo generado este fin de semana. Su confesión dejó boquiabiertos a sus seguidores, los mismos que han tratado de enviarle virtualmente todo el cariño que sienten hacia ella. «Me oyes la voz, estoy en casa, pues sí…me acaban de operar y me encuentro muy bien. Es una fortuna pillar así un carcinoma. Esto es lo perfecto y eso solo tiene que ver con que nosotras nos autoexploremos», explica a este medio. Su actitud es positiva y tiene claro que la medicina preventiva la ha ayudado muchísimo a su diagnóstico. «Gracias por tu interés. Me hice la autoexploración y me descubrí esto. Mi intención única y primera era que no nos saltemos las mamografías, ecografías…la medicina preventiva porque esto te toca y te toca. Con lo cual hay que tocarse para que realmente sepamos. Tengo la suerte de tener el estadio uno», continúa en conversación con SEMANA.

Mabel Lozano: «estoy feliz porque vivir es un éxito»



Mabel está agradecida con el aluvión de mensajes recibidos y tiene claro que devolverá las «toneladas de amor» que su entorno le ha hecho llegar en esta lucha de la que ya es vencedora. «Estoy fenomenal y feliz porque vivir es un éxito. Es una noticia que quiero celebrar y compartir. Agradezco el cariño tan inmenso con el que me tratáis. Es una maravilla tener la mejor cara de ese monstruo«, desliza a este medio.