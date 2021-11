Lydia Lozano sufre por lo sucedido en La Palma, donde dos meses después continúa la erupción. El cráter ya ha alcanzado más de 1070 hectáreas, según los datos aportados por el Comité Científico y Director del Pevolca, una situación ante la que la periodista ha querido aportar su granito de arena. ¿Cómo? Pues organizando un mercadillo con ropa aportada tanto por ella misma como por otros famosos de la televisión, siendo a finales de este mes cuando está previsto que tenga lugar. En concreto, el próximo 28 de noviembre de 11 de la mañana a seis de la tarde en la calle Huertas número 47 bis. Feliz por la acogida que ha tenido este gesto entre muchos compañeros de profesión, Lydia Lozano ha agradecido a todos aquellos que quieran ayudar en esta causa.

“La gente es levantar el teléfono por La Palma y todo el mundo te dice que sí, es que no se lo piensan. Todo el mundo se está portando fenomenal. Toda la gente se ha volcado”, dice Lydia Lozano cuando se le pregunta por el apoyo que está recibiendo por parte de otros rostros conocidos. Su mayor objetivo es conseguir vender lo máximo posible ese día, un montante que de forma directa se irá para los más damnificados. «Lo importante es comprar y donar, comprar y donar, eso es lo que quiero. Me están dando ropa maravillosa que voy a vender a veinte, treinta, cuarenta euros», apunta Lydia Lozano. De este modo, convierte en accesible ropa que ha pasado por las manos de rostros televisivos, toda una oportunidad incluso para coleccionistas.

Aunque este proyecto es perfecto para ayudar a las víctimas, Lydia Lozano ya deseaba montar algo similar con una compañera de profesión justo antes de la crisis sanitaria. «Esto lo iba a hacer con Cristina Gutiérrez, directora de ‘Mujeres y hombres’, pero con la pandemia se paró. Entonces le dije, ¿por qué no volvemos a hacerlo y lo hacemos por La Palma? Lo necesitan, la gente lo necesita”, ha explicado la tertuliana. No obstante, la situación en nuestro país paralizó sus planes y ahora le ha dado un nuevo giro a su idea. Ahora no hay mayor motivo que la tragedia que está sucediendo en La Palma para ponerse manos a la obra y recaudar fondos para quien ha sufrido en su propia piel las terribles consecuencias del volcán.

Lydia afortunadamente ya ha olvidado toda la polémica que en su día le puso en el foco de la noticia. La periodista viajó a la isla para cubrir la noticia y apoyar desde ‘Sálvame’ a los palmeros, sin embargo, no todos entendieron su presencia en el lugar de la catástrofe y esto provocó un centenar de críticas hacia ella.