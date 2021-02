Lydia Lozano se ha confesado ante las cámaras después de recibir el alta hospitalaria tras su operación de cervicales.

Vídeo: Europa Press

Lydia Lozano este miércoles se ha confesado en la revista SEMANA sobre la operación de cervicales a la que se ha sometido. La periodista en nuestro medio ha hablado abiertamente sobre sus miedos a quedarse en silla de ruedas, algo que afortunadamente no ha sucedido tras su intervención. Solo dos días después de ingresar en una clínica de Madrid, la colaboradora de ‘Sálvame’ ha recibido el alta hospitalaria acompañada de su marido, Charly, quien no se separa de ella y es su apoyo más férreo. Sobre cómo se encuentra y la rehabilitación que debe hacer a partir de ahora, la comunicadora se ha confesado en el vídeo que te mostramos en esta noticia. Ataviada de un look informal y muy protegida del frío, Lydia portaba su maleta y su esposo varios ramos de flores, detalle que demuestra lo querida que es la periodista.

Aunque ella misma ha desvelado que es una mujer aprensiva, ahora tiene claro que debe estar positiva. Así lo demuestran sus chanzas en las inmediaciones del hospital, justo en los minutos previos antes de montarse en el taxi que le llevaría a casa: «¿No me veis más alta?». Horas antes de entrar en quirófano, Lydia Lozano no ocultaba el miedo que sentía. Ahora, por fin, los cirujanos han puesto solución al aplastamiento de médula que la hacía caminar algo encorvada. Según han comentado en ‘Sálvame’, tras la intervención en sus vértebras «mide 1,5 centímetros más que antes».

Lydia Lozano está deseosa de volver cuanto antes al trabajo, sin embargo, su regreso todavía tendrá que esperar. Lo primero es recuperarse para que así su vuelta sea segura, una idea que a la colaboradora no termina de convencerla del todo. «Yo en cuanto pueda vuelvo. Para estar sentada en mi casa, vuelvo«, ha comentado. Cabe señalar que su alta hospitalaria ha sido tan rápida debido a la crisis sanitaria, pues los médicos intentan que los pacientes pasen el mínimo tiempo posible ingresados con el fin de evitar que existan más contagios.

A pesar de que esta situación le obliga a descansar y llevar una vida más tranquila, lo cierto es que para Lydia Lozano es un excelente momento laboral. Esta misma semana veía la luz el libro de recetas que acaba de publicar la periodista en SEMANA, un formato que promete ser un éxito. En él la tertuliana demuestra que se defiende muy bien en los fogones y, además, comparte con nosotros recetas muy apetitosas con las que, a buen seguro, te convertirás en el mejor anfitrión. «Le dedico este libro a mi madre que nunca le puso medidas a mi vida. ¡Me dejó descubrirlas a mí! Una cucharada de aceite, una pizca de sal, una cucharadita de mojo… a ojo! Y a Charly por ponerle la pimienta a mi vida«, dice Lydia en el comienzo del libro.