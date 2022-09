Lydia Lozano ha sido operada en el hospital La Milagrosa de Madrid de una fractura en una vértebra. Por suerte, todo ha ido bien. La intervención ha sido un éxito y la colaboradora de ‘Sálvame’ se encuentra estable. La periodista llegaba a primera hora de este jueves 22 de septiembre para ser operada de la espalda. Nerviosa y con pocas ganas de hablar con los reporteros del programa, agradecía el interés de todos por su estado de salud. Pero resultaba imposible ocultar su preocupación: la lesión que la ha obligado a pasar por quirófano le ha provocado mucho dolor y las últimas dos noches lo ha pasado mal. «Cuando me operaron del cuello, abrieron y se encontraron algo más y es lo que me da miedo. Bueno y no tengo vértebra, la tengo rota por la osteoporosis entonces pues ahí es mi preocupación», explicaba horas antes de su ingreso.

El pasado domingo, los fuertes dolores que padecía provocaron que la Lydia acudiera a urgencias. Allí le dieron un diagnóstico que la ha derrumbado por completo: se ha fracturado la octava vértebra y, dado que sufre osteoporosis, ésta se le ha pegado a la séptima, con lo que había que operar. “Me tienen que operar, llevo una racha, no paro de llorar desde que me lo dijeron ayer. No pude ir ayer a trabajar, me vine a urgencias, he estado todo el fin de semana en la cama. Llevo la del cuello, la mano rota y estoy hecha una mierda, explicaba.

Apenas unos días después, el pasado miércoles, la colaboradora seguía desesperanzada. «¡Estoy fatal!», se quejaba. «He estado todo el día en la cama. No me puedo mover… Sé que estoy en buenas manos, pero no quiero saber lo que me van a hacer. Le dije a mi médico: ‘No me expliques nada. No quiero saber nada antes de lo que me vayan a hacer». Lo único que la consuela en estos momentos es la compañía y el apoyo de su marido, Charly, que no se ha separado de ella. «Él es buen enfermero», contaba a Jorge Javier Vázquez.

Vídeo: Europa Press

Lo cierto es que este año no ha sido muy bueno para Lydia Lozano. Al menos en temas relacionados con la salud. El pasado mes de abril sufrió una aparatosa caída en su casa que le provocó una fractura de tibia. «Tengo mucho dolor. Estoy muy cabreada, yo que soy tan independiente. ¡Ahora voy a ser dependiente y me pone muy nerviosa!», confesaba entonces, rota en llanto. «Encima este brazo, que el otro día tuve que ir a ponerme cortisona… Tengo el brazo dormido. Tengo los dedos dormidos y estoy súper agobiada».