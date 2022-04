Mientras que Marta Riesco se ha ido de baja, su padre no habla, Olga sigue guardando silencio… es Rocío Flores quien ha tenido que tomar la palabra para contextualizar qué sucede en su familia. Ella prefiere no entrar demasiado en el tema, pero reconoce que entiende el dolor de Marta, a la vez que el silencio de su padre, quien dice que está mal y que se ha cerrado en sí mismo. También entiende el dolor de Olga. Rocío mira por todos, aunque ella no lo esté pasando especialmente bien, pues también tiene que hacer frente a los rumores de infidelidad por parte de su pareja.