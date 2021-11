Vestidos icónicos, prendas que han aparecido en televisión, trajes de compañeros… Lydia Lozano ha puesto su granito de arena en beneficio de los palmeros con un mercadillo solidario en el que vende ropa de muchos famosos. La iniciativa ha sido un auténtico éxito y su organizadora no ha podido contener las lágrimas ante la buena acogida. Una de las grandes sorpresas de la jornada ha sido la rápida salida que han tenido cuatro trajes de Belén Esteban.

La colaboradora, visiblemente emocionada, ha asegurado que nunca olvidará esta día con sabor benéfico. Además, ha hablado de una chica que se ha llevado «cuatro trajes míticos de Belén Esteban que costaban 100 euros cada uno. Imagínate, todo el mercadillo aplaudiéndola. Ha sido maravilloso», contaba al programa ‘Socialité’. Ha querido mostrar todo su apoyo a los vecinos de su tierra, La Palma. Una isla especial en la que continúa viviendo parte de su familia en el municipio de El Paso. Entre las prendas que han donado compañeros se encuentran artículos de Terelu Campos, Paz Padilla, Carlota Corredera y Emma García, entre otros.

Además, se ha visto sorprendida con aportaciones de personas anónimas que solo querían donar una cantidad para La Palma. «Me he encontrado a una señora maravillosa y me dice que no quería comprar nada porque tenía mucha ropa, pero ha soltado 300 euros. Me he puesto a llorar», ha contado. Para esta jornada ha contado con la ayuda de una sobrina quien ha colaborado cobrando en la caja.

Un vestido especial para Lydia

Entre todas las prendas de este mercadillo, existe una que es muy especial para Lydia Lozano y que lució en la boda de su compañera y amiga Belén Esteban con Miguel Marcos. Se trata de un traje dos piezas en un color naranja intenso engalanado con pedrería morada en el escote. «Que venga ya alguien a por este maravilloso traje, el que usé en la boda de Belén Esteban, quiero que me lo compren ya», afirmaba.

También explicaba que se ha volcado con esta iniciativa porque ha percibido que la ayuda no estaba llegando hasta la isla y se veía obligada a aportar su granito de arena. «Está todo el mundo encantado con la ropa que se ha donado. Además me encanta porque nadie me ha dicho si se podía rebajar. Estoy muy feliz». El mercadillo, situado en la madrileña calle Huertas, ha sido un auténtico éxito y desde primera hora de la mañana ha contado con largas colas de muchos seguidores de ‘Sálvame’ que no querían faltar a esta cita. Ha habido artículos para todos los bolsillos, los precios han oscilado entre los 20€, 30€ y 40€, y se podía pagar mediante cash o bizum. Algunos compañeros han aprovechado este domingo para pasarse por la zona y apoyar la causa, entre ellos, Kike Calleja.