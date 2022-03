Tal y como publicaba en exclusiva SEMANA, Rocío Flores y Manuel Bedmar ponían fin a su relación tras seis años de noviazgo a raíz del desgaste que habían sufrido en los últimos meses. Este viernes, la hija de Antonio David Flores ha reaparecido en ‘El programa de Ana Rosa’ y no ha querido hacer ninguna declaración al respecto dejando así en el aire las dudas sobre su relación con el joven malagueño. Horas después, Lydia Lozano se llevaba las manos a la cabeza y no ha dudado en reprender la actitud de la nieta de Rocío Jurado.

Después de ver la intervención de Rocío Flores en ‘El programa de Ana Rosa’, Lydia Lozano aprovechaba la ocasión para mandarle un cariñoso saludo a Joaquín Prat por hacer frente a la manera «altiva» y «mal educada» que tenía la joven a la hora de contestarle. «Si no quieres contestar pues te quedas en tu casa«, decía la colaboradora de ‘Sálvame’ con cierto tono de indignación. Además, recalcaba el cambio que había experimentado la joven en televisión desde su paso por ‘Supervivientes’.

«No es la niña que se ponía nerviosa que conoció Jorge Javier. No me gusta que una niña tan joven, que lleva cuatro horas en un plató, cómo mira o cómo contesta… Hay que ser más legal en el trabajo y decir no voy a ir para no contestar«, expresaba Lydia Lozano. «Miraba a Joaquín Prat con una altivez cuando acaba de empezar… Y lo digo yo porque me da la gana», proseguía. Ante esto, Kiko Matamoros salía en defensa de Rocío Flores y le echaba en cara a la periodista que ella tampoco hablara en ‘Sálvame’ de su relación con su marido.

Rocío Flores, ni confirma ni desmiente su ruptura con Manuel Bedmar

Este viernes, Rocío Flores ha vuelto a hacer hincapié por el mal momento que está pasando después de verse semana tras semana en el foco mediático. Ahora, con la publicación de la exclusiva de esta revista, la hija de Antonio David Flores no ha querido pronunciarse y ha destacado el anonimato de Manuel Bedmar. «No forma parte del medio, no he cruzado el límite de comercializar con mi relación. No voy a cruzar ese límite ahora y no voy a dar explicaciones sobre mi privacidad y así me voy a seguir manteniendo», recalcaba. La colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ se negaba a pronunciarse sobre su relación y recalcaba que seguía haciendo su vida con normalidad.

De la misma forma, también se negaba a pronunciarse acerca de los rumores de deslealtad que sobrevuelan sobre los protagonistas. En concreto, hace tan solo unos días, una joven se sentaba en ‘Sálvame’ para confirmar que había tenido una amistad especial con Manuel Bedmar mientras que este estaba con Rocío Flores. Sobre esto, la nieta de Rocío Jurado ni ha confirmado ni desmentido y ha preferido mostrarse ambigua.

Lo que está claro es que Olga Moreno se ha convertido en su mayor apoyo en estos días. Tanto es así que ambas hacían las maletas y ponían rumbo a Marruecos para despejarse y recargar las pilas. «Me fui a Marruecos a hacer un viaje con Olga porque necesitaba un respiro. Solo las dos. El aire me duró cuatro horas porque salieron todas estas noticias. Este es el motivo por el que no fui a su cumpleaños y ella lo sabía», ha explicado. Además, este fin de semana, la empresaria ha viajado hasta Madrid para estar cerca de la joven.

De quien no quiere saber absolutamente nada es de Marta Riesco, con la que no quiere tener ningún tipo de relación.»Cada uno tiene derecho a seguir con su vida. Si es su pareja y sale de la casa de su pareja… Sé donde vive ahora por vosotros y también porque yo he hablado con él… mi padre es mi padre y mi relación con él no se va a romper», sentenciaba.