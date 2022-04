Marta López se está acostumbrando a la vida sin Kiko Matamoros después de que pusiera rumbo a Honduras para su participación en ‘Supervivientes‘. Fue la pasada semana cuando la pareja se tuvo que separar para enfrentarse al reto más difícil de su relación: estar separados tanto tiempo. Y es que tal y como la pareja ha dicho en más de una ocasión, nunca habían estado separados tanto tiempo. Pero, ¿cómo están siendo los primeros días de la modelo en la casa sin Kiko? Lo cierto es que Marta no está sola. Ella mismo desveló que durante los primeros días de la marcha del colaborador de televisión iba a ser su madre quien le iba a acompañar. La suegra de Matamoros está aprovechando el tiempo con su hija ¡y a todo lujo!

Marta López está disfrutando de los primeros días sin Kiko de la compañía de su madre

La joven, que aseguró en más de una ocasión que iba a echar mucho de menos a Kiko Matamoros, desveló que su progenitora iba a pasar los primeros días con ella. Y así está siendo. Además, la modelo nos ha enseñado cómo están siendo los primeros días entre madre e hija. ¡Y es que están viviendo lujosos planes! «Ahora os cuento mi día. Pasear por Madrid con mi mami, beauty day y hemos terminado comiendo en Lobito de mar», ha contado Marta López en sus redes sociales. Sin lugar a dudas, unos días cargados de planes para intentar mantenerse ocupada tras la marcha de Kiko Matamoros.

Marta López ha mostrado algunos de los momentos de este día, además de los suculentos platos que ha degustado en uno de los restaurantes más buscados de la capital madrileña. Marta y su madre han disfrutado de una agradable velada en uno de los restaurantes del Grupo Dani García, dedicados al marisco. Un sitio perfecto para ponerse al día con su progenitora, charlar e intercambiar confidencias en estos momentos. La joven también ha compartido sus planes beauty para este lunes.

Este lunes han disfrutado de una agradable velada gastronómica y un plan beauty

«Hoy vine con mi madre a que nos mimaran«, dice Marta compartiendo historias en el centro de belleza al que han acudido. La modelo es muy fanática de los tratamientos de belleza. Por este motivo, no ha dudado en compartir una sesión beauty junto a su madre. Ambas se han puesto en las manos de los expertos y se han dejado cuidar y mimar, donde además ha aprovechado para hacerse un tratamiento capilar: «Yo me hice un tratamiento cocktail para melenas medias y largas«, cuenta. «Me dejó el pelo brillante, hidratado y sano. Mi madre se hizo un tratamiento de barros para atrapad las canas y darle mucho brillo», ha explicado Marta.

La joven se está poniendo guapa antes de dar el salto a la pequeña pantalla. Y es que tal y como ella mismo desveló, será la encargada de defender a Kiko Matamoros desde el plató de ‘Supervivientes’. Será la primera vez que veamos a la modelo sentada en un plató de televisión. Tal y como ha contado ella misma, le ha costado mucho dar este paso, ya que siempre ha dejado claro que se quería mantener al margen de su relación con Kiko y quería centrarse en su faceta como modelo. Sin embargo, ahora dará este paso y este jueves podremos verla por las inmediaciones de Mediaset por primera vez.

Se encargará de defender a Kiko Matamoros en el plató de ‘Supervivientes 2022’

«Yo voy a estar en el plató defendiéndole. Voy a defenderle a él exclusivamente. La verdad es que no podía ser de otra manera«, ha dicho la modelo. Será la primera vez que la veamos sentada en un plató de televisión sin tener en cuenta aquellas que entró por videollamada para hablar con su pareja. Marta López ha querido comunicárselo a sus seguidores antes de que la vieran en el plató. «No puedo aparecer en la tele así de repente para defenderlo y digáis que no lo he dicho por aquí. Es un paso que me ha costado bastante dar«, confesó hace unos días visiblemente nerviosa. Marta López aseguró que ella va a seguir siendo quien es: «Voy a ser la misma independientemente si soy a un plató a defender a mi pareja o no. Lo quería contar aquí porque quería naturalizarlo y compartirlo. Quiero que me deis apoyo. Tanto a mí como a él si lo consideráis»,

