Todo lo que tiene que ver con Paloma Cuevas y Luis Miguel pulula a modo de rumor. Si bien nunca ha llegado a confirmarse de forma oficial su romance, ahora tampoco se sabe a la perfección si las últimas noticias sobre el cantante se entienden como una ruptura de la exmujer de Enrique Ponce. Son muchas las ocasiones en las que se les ha visto compartiendo ocio juntos y también son muchas las voces que aseguran que han iniciado un romance, después de años de sincera amistad. Incluso el padre de Paloma Cuevas llegó a hablar de su relación y se ha especulado con la posibilidad de que preparasen boda. Pero todo esto se queda ahora en el aire si se tiene en cuenta que el cantante ha sido ahora pillado en brazos de otra mujer que no es precisamente Paloma Cuevas. La señalada es su exnovia, Mollie Gould.

Mientras que en unos medios se hablaba de boda, en otros se publica que Luis Miguel habría decidido retomar su relación con su exnovia, la joven Mollie Gould. Pero esta vez no se trata de un simple rumor o una especulación plausible, sino que existen imágenes de ‘El sol de México’ de nuevo con su expareja, que vendrían a confirmar que se han dado una nueva oportunidad, lo que deja a Paloma Cuevas aparcada y sin planes de boda.

“Lo que mal empieza, mal acaba. Luis Miguel ha abandonado Madrid para volver a Miami, para iniciar una relación con Mollie Gould, o mejor dicho, para retomar su relación con ella, pues ya habían salido juntos en 2021. Quería pasar el verano en España, se fue cuatro meses y ahora que ya pasó, regresó a Miami para no volver”, asegura contundente el periodista argentino Javier Cerani. Pero desde México se aseguraba hace unos días todo lo contrario en el programa ‘De primera mano’, cuando Gustavo Adolfo Infante aseguraba que Luis Miguel y Paloma Cuevas estaban preparando boda: “Los rumores han crecido últimamente y estoy en posibilidades de confirmarles que esta semana Luis Miguel entregó el anillo de compromiso a Paloma Cuevas”. ¿Quién dice la verdad y quién adorna lo que llega a sus oídos?

Hasta la fecha, ninguno de los protagonistas se ha pronunciado al respecto. Paloma Cuevas sigue guardando silencio sobre su vida sentimental desde que rompiese su matrimonio con Enrique Ponce, ahora enamorado de Ana Soria. Luis Miguel tampoco quiere hacer ruido al respecto, mientras que su exnovia -o novia si han decidido retomar su relación- también se mantiene callada ante el boom mediático que les rodea.

La joven modelo, cantante y bailarina ha estado durante tres años saliendo con el cantante, antes de que éste probase suerte con Mercedes Villador. Esta es la única que se ha pronunciado directamente sobre la relación de Luis Miguel y Paloma Cuevas, al expresar en sus redes sociales su descontento al ver cómo su ex se relacionaba ahora con una de sus mejores amigas de España: “Insinúa que mi relación fueron dos años catastróficos como los de ella. Señora a usted la dejaron porque ya no la soportaban. A mí me eligieron para estar ahí y estuve al 100 %”, escribía con cierto rencor contra Paloma Cuevas. Ahora, ni Paloma ni Mercedes, parece que es de nuevo Mollie Gould la que ha terminado por ganarse el amor del cantante, aunque en su día rompieron porque ella cayó en la tentación con un empresario una década más joven que él.