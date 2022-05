La Guardia Civil detuvo esta semana a Luis Lorenzo y a su pareja, Arancha Palomino, como presuntos autores del asesinato por envenenamiento de la tía de esta, María Isabel Suárez, de 85 años. El pasado viernes, fueron puestos en libertad y se le ha retirado el pasaporte de forma provisional. Este domingo, el abogado que defiende al actor y a su mujer, Francisco Pérez, ha avanzado varios detalles acerca del estado en el que se encuentran, así como la estrategia que van a seguir de cara a la causa judicial.

Francisco Pérez ha intervenido este domingo en ‘Viva la vida’ para explicar que está al cargo de la defensa tanto de Luis Lorenzo como de su pareja, Arancha Palomino. Sobre ellos, el letrado ha desvelado que ambos «están bastante desanimados, con una situación de ansiedad, desesperanza y zozobra«. Tanto el actor como la asturiana mantiene que son inocente de los hechos que se les imputan y el abogado ha desvelado que no conocen todos los términos de la investigación debido a la carencia de documentación que tienen por el secreto de sumario. «El problema que tenemos es la falta de información, nos estamos moviendo en los términos de la especulación y lo que se ha filtrado en los medios de comunicación», cuenta.

Francisco Pérez Platas reconoce que la estrategia que van a seguir va a estar en función a la información y pruebas que se les vaya a proporcionar y, ahora mismo, tanto Luis como Arancha van a tener la misma línea de defensa. «Los dos me mantiene que no hay nada que vaya el uno contra el otro, ninguno tiene que ocultar nada al otro«, especifica y hace hincapié en que no es necesaria una defensa por separado, aunque en un principio, por estar en cuarteles diferentes, se les asistió individualmente.

Sobre la herencia, que ha sido paralizada hasta que se demuestre si la pareja ha tenido que ver en la muerte de la anciana, el abogado sostiene que «las cuentas bancarias siguen con la titularidad de la fallecida» y que tan solo hay una transferencia de 30.000 euros autorizada para Arancha Palomino y que no se han utilizado. «El hecho de traspasarlo de una cuenta a otra puedo entender que alguien lo considere como sospechoso, pero eso no es un agravante», cuenta el letrado.

Para Francisco Pérez lo más importante es el motivo por el que existen dos autopsias y se remonta a la fecha de la muerte de la tía de Arancha Palomino, hace un año, para entender los hechos. «¿Por qué existen dos autopsias contradictorias? ¿Hasta qué nivel los metales pesados originan la muerte? En ningún momento se habla de un informe de un envenenamiento. En todo este tiempo, ¿pudo haber una contaminación de las pruebas? Especialistas a los que he consultado me dicen que comer un pescado puede dar niveles de mercurio en función del tipo de pescado y dónde se ha pescado. Puede haber muchas variables», admite el asturiano.

La pareja tenía buena relación con la fallecida

De la misma forma, en su llamada telefónica al programa de Telecinco, el abogado reconoce que ni Luis ni Arancha saben dar una explicación para «esta situación» y ha hecho hincapié en el derecho de presunción de inocencia para la pareja. «Tenemos que buscar un equilibrio entre el derecho de la información y el derecho a la presunción de inocencia«, pide.

Preguntado por ello, Francisco Pérez también ha querido confirmar que tanto el actor como su mujer tenían una «buena relación» con la fallecida, tía de Arancha Pérez. «Es ella la que pide estar con ellos en la vivienda. Cuando se traslada a Madrid había una preocupación y una dedicación al cuidado. No había una mala relación», cuenta el letrado.