El novio de Ágatha Ruiz de la Prada ha pisado por primera vez un plató de televisión. Allí ha revelado la admiración -y el amor- que siente hacia la diseñadora.

Luis Gasset, novio de Ágatha Ruiz de la Prada, ha pisado por primera vez un plató de televisión. El motivo de su debut delante de las cámaras ha sido acompañar a la diseñadora en la presentación del documental que se ha hecho sobre su vida en ‘Lazos de sangre’. A su paso por el programa que presenta Boris Izaguirre en Televisión Española, el empresario se ha mostrado muy cómodo. Y dispuesto a hablar sin tapujos sobre su relación sentimental.

El empresario, sobre la diseñadora: «Es difícil seguirla»

Gasset ha confesado que no le resulta nada complicado ser pareja de alguien tan conocido como Ágatha. «Lo difícil es seguirla en sus días de 25 horas y semanas de 8 días», decía, haciendo referencia a la incombustible energía de la diseñadora. El idilio entre ellos se destapó hace apenas unos meses, y desde entonces no se han separado.

«Te veo como encantado», comentaba Boris Izaguirre. «Yo soy feliz», admitía Gasset con una sonrisa de oreja a oreja. Y tras haber regalado un precioso ramo de flores a su novia.

Ágatha: «Luis es una persona brutalmente bien educada»

Ágatha, por su parte, también ha hablado de su pareja en el documental de La 1. «Es una persona brutalmente bien educada». Incluso se ha aventurado a hacer comparaciones entre su actual novio y su ex, Luis Miguel Rodríguez: «Es infinitamente mejor educado», ha apuntado. «Es tan divertido», destacaba. De él le sorprenden sus exquisitas maneras y su manera sosegada de vivir. «Lleva una vida tranquila». Y ha confesado que sus amigos están encantados con él.

Nada que ver con su anterior pareja, Luis Miguel Rodríguez, con quien rompió después de que éste fuera pillado con otra mujer. Curiosamente, el rey del desguace ha hablado por primera vez de ella ante las cámaras. «En la actualidad somos buenos amigos», revelaba. La diseñadora ha admitido que eran muy diferentes, pero en su momento lo encontró sumamente atractivo. «Sabe mucho de cómo gustar a las mujeres. Sabe mucho de coches y de cómo gustar a las mujeres».

También sus hijos, Cósima y Tristán, han hablado de Luis Miguel. «Nos ha venido muy bien porque ha sido un material tan potente que no nos vamos a olvidar de él. Es un personaje genial de un mundo muy surrealista, totalmente dispar a lo que estamos acostumbrados. Pero le gustan mucho las mujeres…», explicaba Cósima. La joven ha negado que tuviera confrontación alguna con el ex de su madre: «A mí me ha parecido un tipo divertidísimo». Sobre Luis Gasset también se ha pronunciado: «Mi madre está rejuvenecida».

La diseñadora revela que tiene una hermana secreta: «No la conozco»

La visita de Luis Gasset a un plató se produce poco después de que Ágatha revelara, también en un programa de la cadena estatal, que tiene una hermana secreta. La hermana en cuestión es una hija que tuvo su padre había tenido otra hija de una relación fuera del matrimonio. «Cuando se murió mi padre salió que yo tenía una hermana secreta que mi padre no había reconocido«, ha destapado en ‘La hora de La 1’ . «Le encantaban las señoras». Según ha manifestado, su padre se negó a hacerse las pruebas de paternidad cuando recibió la notificación del juzgado en sus últimos días de vida. Finalmente el juez sentenció que la demandante era su descendiente: «Creo que sí lo era. Ahí está, no la conozco. A su madre sí la conocía mucho».

La diseñadora es hija de Juan Manuel Ruiz de la Prada y Sanchiz, un conocido arquitecto y aristócrata, y de la noble catalana María Isabel de Sentmenat y Urruela. Fruto del matrimonio de sus padres tiene dos hermanos y dos hermanas menores: Manuel, Ana Sandra, Félix e Isabel. Pero no se conocía hasta ahora que tuviera otra hermana. No había hablado antes de ello «porque nunca me lo habían preguntado». Ésta es arquitecta y se parece físicamente a ella. Sin embargo, no quiere conocerla en persona. «No me trato de mis hermanos… como para hablarme con ella», subrayaba en ‘Lazos de sangre’. «Me hubiera encantado llevarme bien con mis hermanos, pero como eso me ha dado un disgusto enorme hubiera preferido ser hija única».