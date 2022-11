Quedan apenas unas horas para que España debute en el Mundial de Catar contra Costa Rica. Luis Enrique está viviendo con emoción y nervios las horas previas, pero sin olvidar a su familia. De hecho, estos se ha convertido en el apoyo más incondicional para el seleccionador español, que atraviesa una época de tensión y presión. En uno de los directos que ha hecho recientemente, Luis Enrique ha recordado uno de los viajes que hizo a Costa Rica.

Luis Enrique debuta en el Mundial de Catar este miércoles

Y es que en 2016 visitó este lugar con toda su familia y otras personas de su círculo íntimo. No ha dudado en mostrar algunas de las imágenes que se hicieron durante esta escapada y en algunas instantáneas aparece su hija Xana, que falleció en 2019. Durante uno de los directos que ha hecho en Twitch, el entrenador de la Selección Española ha querido hablar de ella como nunca antes había hecho. Y es que él siempre ha preferido mantener su vida personal en un discreto segundo plano.

«Esta es mi hija Xana, tenía siete añitos. Mirad qué valiente, la primera con una sonrisa siempre», ha declarado mientras enseñaba la foto en la que aparece la pequeña tirándose de una tirolina durante esta viaje a Costa Rica. Xana aparece equipada con su arnés, un casco y unos guantes, para protegerse así de cualquier imprevisto.

Su hija Xana demostró su valentía durante este viaje

Pero no es la única foto que ha compartido de esta viaje que hizo con su familia. Costa Rica es un destino que ofrece mucha naturaleza y por tanto, permite hacer deportes de lo más increíbles. En medio de la naturaleza, el entrenador de la Selección Española se hizo una foto con todos los familiares y amigos con los que viajó, para así tenerla para el recuerdo.

En ella aparecen muy sonrientes su mujer Elena Cullell y también sus tres hijos, Sira, Pacho y Xana. Podemos ver también a un íntimo amigo de su hijo llamado Sergi Ferrer. Pero también a parte de su familia, su hermano Felipe, su cuñada, las hermanas de su esposa y sus sobrinas, Blanca, Inés y Lía.

Fue un viaje increíble en el que pudo disfrutar de su familia y amigos

Luis Enrique acaba de descubrir un mundo gracias a su nueva faceta como streamer. El seleccionador español está narrando en primera persona cómo está viviendo su aventura en Catar y también compartiendo algunos aspectos de su vida privada. Un espectador quiso saber cuál era su prolongación en el campo después de que Vicente del Bosque asegurara que la suya fue Sergio Busquets. Tras pensárselo durante unos segundos, el entrenador señaló a su yerno. «Hombre, la mía es muy fácil. El señor Ferran Torres, que si no me coge mi hija y me corta la cabeza«, decía entre risas.

Sira, además de ser la hija del seleccionador, también es campeona de España de saltos de caballo. Actualmente, la joven mantiene una relación con Ferran Torres, jugador del FC Barcelona y de la Selección Española. La pareja lleva más de un año de noviazgo y no lo tuvo fácil desde el principio puesto que esta comenzó a distancia cuando el jugador estaba en el Manchester City. Desde su fichaje por el club blaugrana, se ha afianzado su relación y él es uno más dentro de la familia de Luis Enrique.