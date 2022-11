Este sábado, Jorge Javier Vázquez ha abierto las puertas de su casa a Emma García. El presentador se ha sincerado con la presentadora en ‘Fiesta’ y le ha enseñado los rincones más especiales de su vivienda. En medio de su charla, el presentador le ha desvelado que tiene parte de las cenizas de Mila Ximénez en su casa.

Hasta ahora era un secreto, pero Jorge Javier Vázquez ha querido sorprender a su invitada con esta confesión. El presentador ha revelado que en el jardín de su casa se encuentra parte de las cenizas de su gran amiga Mila Ximénez, quien se lo pasaba en grande con él en esa vivienda. Al reconocerlo, el presentador también ha confirmado que Alba Santana, la hija de la fallecida periodista, le había autorizado a contarlo y ha compartido el momento en el que la joven fue a comunicárselo días después de la muerte de la colaboradora de ‘Sálvame‘.

“Jorge, ¿te gustaría tener una parte de las cenizas de mi madre en tu casa?”, le preguntó la joven tras la muerte de su madre. “Yo sé que mi madre ha sido muy feliz en el porche de tu casa y sé que a ella le gustaría estar ahí”, le siguió diciendo a Jorge Javier. El presentador ha esparcido parte de las cenizas en uno de los árboles de su jardín y con cierto tono de broma recalca que ya no podrá irse nunca de la vivienda.

Los últimos años de Mila Ximénez

En su conversación con Emma García, Jorge Javier Vázquez también ha hecho hincapié que la amistad que tuvo con Mila Ximénez fue fruto de un encuentro de «dos seres atormentados que aprendimos a vivir y quitarnos nuestros temores«. «Sus últimos años fueron apoteósicos y maravillosos. Para ella fue fundamental recupera la autoestima profesional, porque durante una época nadie creía en ella. En ‘Sálvame’ se convirtió en un elemento fundamental de la tele de entretenimiento. Qué bien que la vida te da muchas oportunidades», reflexionaba.

Este viernes, Alba Santana intervenía en directo en ‘Sálvame’ para hablar con el presentador y recordar a su madre. Fue una llamada muy emotiva en la que pidió que no le pusieran imágenes de Mila puesto que todavía no era capaz de verla. «Cuando pienso en ella, siempre la recuerdo riendo. Mucha gente me dice eso y me habla de la sonrisa que tenía. Todo lo que nos hemos reído con ella«, aseguraba. Además, reconocía que tampoco tenía fuerza para ver el programa puesto que su madre ya no estaba en él.