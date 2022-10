Hace dos meses que Lucía Villalón traía al mundo a su hijo, aunque el pequeño ha tenido que pasar la mayor parte de su corta vida entre médicos en el hospital, debido a unas complicaciones en la pared abdominal que le ha provocado una persistente gastrosquisis con la que nació. El problema es que los intestinos del bebé se salen del cuerpo a través de un pequeño orificio cercano al ombligo, lo que les obliga a estar pendientes y extremar las precauciones con él. La pareja de Gonzalo Melero ha vivido un auténtico calvario con su retoño por sus constantes problemas estomacales, que le han llevado de nuevo a correr hasta el hospital con su pequeño en brazos y revivir su pesadilla.

Poco después de recibir el alta médica, el hijo de Lucía Villalón ha tenido que regresar al hospital para ser atendido durante este fin de semana. La periodista deportiva ha estado en todo momento al lado de su retoño, mientras que el padre atendía sus compromisos profesionales jugando un partido junto a su equipo, la UD Almería, en Valencia. Un partido en el que el jugador anotó un gol que se lo dedicó, como no podría ser de otra manera, a su hijo, que aguardaba en el hospital en una nueva visita, de la que poco después dio explicaciones la propia Lucía Villalón tras haber pasado uno de los peores momentos de su vida, como ella misma se atreve a narrar.

«Hemos tenido susto el fin de semana y el primer golito de Gonzalo Melero con el Almería dedicado a Diego lo hemos recibido desde el hospital. Baches en el camino, como nos dice mi madre», comienza a relatar Lucía Villalón para después explicar el motivo de su visita al centro médico: «Nosotros pensábamos que la pesadilla se había terminado, pero nadie dijo que sería fácil, como siempre digo ‘siempre pasan cosas’ y cosas nos han pasado… muchas… lo importante es que ya está mejor, ya ha empezado a comer de nuevo y parece que su intestino está mejor», comienza a detallar la periodista a sus fans.

Lucía Villalón siente cierta angustia al reconocer el esfuerzo que su hijo ha tenido que hacer desde el mismo instante en el que nació con su problema estomacal: «Luchando. Así llegó Diego casi dos meses y así sigue el pobre… qué mal lo hemos pasado, qué penita da verle así y qué cruel me parece todo… se me rompe el corazón… qué injusto. Pero lo importante es que seguimos adelante, porque es un fenómeno y más ahora que vuelve Gon a verle y a traerle más fuerza», se confesaba la comunicadora, que se alegra de que al menos pronto no estará sola y tendrá a su chico para darle ánimos en tan delicados momentos.