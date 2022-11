Todo hacía indicar que sería un fin de semana más en la vida de Alba Carrillo, lo que incluía su paso por un plató de televisión. La colaboradora se disponía a sentarse en su asiento en el programa de Emma García, ‘Fiesta’, cuando un accidente ha terminado por llevarla al hospital de urgencias. Se encontraba en el set de maquillaje y peluquería poniéndose guapa para las cámaras cuando tropezó con el cable de un secador. El dolor en el brazo era insoportable y tras ser evaluada por los servicios de urgencias le han diagnosticado una fractura en la cabeza del radio y este lunes recibirá la noticia de si finalmente tendrá que ser o no operada. Como cabría esperar, la preocupación de su madre, Lucía Pariente, era mayúscula.

Vídeo: Europa Press

Cuando Alba Carrillo abandonó el centro médico con su feo diagnóstico de fractura en la cabeza del radio, puso rumbo a su casa a las afueras de Madrid, evitando en todo momento ser captada por las cámaras y los reporteros. Pero no fue el caso de Lucía Pariente, que no se escondió cuando acudía a un restaurante de comida rápida para darle un capricho a su hija en forma de hamburguesa para hacerle más llevaderas las primeras horas tras el aparatoso accidente. Un momento clave que la madre de Alba Carrillo ha aprovechado para acercar cómo se encuentra su hija a la espera de saber si tiene que pasar por quirófano y si podrá atender a sus próximos compromisos profesionales, una de sus mayores preocupaciones en estos momentos, tal y como dejaron claro sus compañeros de programa este domingo.

Como una bala, Lucía Pariente accedía al local dando las gracias por la preocupación que despierta la salud de su hija. No esconde la gravedad de la situación y reconoce que Alba Carrillo está “muy mal”, aunque por fortuna ha encontrado algo de alivio y tranquilidad al regresar a casa desde el hospital. “Ella está con un castañazo de padre y muy señor mío. De momento ha tomado la medicación y está acostadita. Voy a llevar la cena”, decía la también concursante de realities contestando a casi todas las preguntas que se le hace. Todas menos una.

Lucía Pariente no considera apropiado que se le pregunte en estos momentos delicados y tras el tremendo susto que se han llevado por Santi Burgoa. El reportero ha querido saber si el presentador se ha puesto en contacto con Alba Carrillo tras su accidente, dado que es conocida la buena relación que la expareja mantiene desde que rompieron hace poco más de un año, a pesar de la sorpresa que ha supuesto que Santi haya rehecho su vida con la actriz Vanesa Romero, tal y como publicó la revista SEMANA en exclusiva. A Lucía Pariente no le sentó nada bien la pregunta del reportero y su reacción no pudo ser más contundente. Vea el vídeo para comprobar qué sentencia y cómo habla de las primeras horas de su hija en casa tras su aparatosa caída. ¡Dale al play!