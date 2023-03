Lucía Hoyos preocupa a sus seguidores al hablar de su "susto" de salud

Lucía Hoyos llevaba un tiempo completamente alejada del foco mediático. Su última aparición fue a mediados de febrero y, casi un mes después, ha revelado el motivo que le habría obligado a ello: un susto de salud. La actriz ha reaparecido en sus redes sociales compartiendo una imagen con su cuerpo repleto de electrodos (que sirven para medir la actividad eléctrica en el Electrocardiograma) y anunciando que ha tenido un susto de salud. "Mi primer gran susto, chispas", comenzaba explicando sin querer entrar más detalles sobre su estado de salud. Tan solo ha querido aclarar que "estoy bien. Está siendo solo un susto", confesaba sin explicar a qué se debía su parón y ese susto médico.

Fue el pasado 5 de marzo cuando la actriz sevillana daba una nueva vuelta al sol y cumplía 48 años. Sin embargo, durante esos días no dio ningún tipo de señal a través de sus redes sociales, donde siempre se ha mostrado muy activa y ha recibido un sinfín de felicitaciones. Esto hizo que saltaran las alarmas y sus seguidores se preocuparan por si algo le había ocurrido a Lucía Hoyos. Por este motivo, aprovechando su reaparición en redes sociales ha querido pedir perdón tanto a sus seguidores como a todas las personas que le han llamado en estos días tan complicados: "Solo quería pedir perdón a toda esa gente que me llama y no puedo atender, me ha felicitado por mi cumpleaños y aún no les he respondido, a las llamadas perdidas que no están en el olvido simplemente que ahora no son el momento", decía.

Lucía Hoyos ha recibido un aluvión de comentarios tras anunciar su susto de salud

También ha querido pronunciarse sobre las marcas que se comunican con ella para poder trabajar y, que de momento, no puede hacerlo por motivos de salud: "Pido perdón a las marcas que con tanta ilusión me regalan sus maravillosos productos y que de momento ahora mismo tampoco podré festejarlas como a mi me gusta y se merecen", dice refiriéndose a su trabajo como influencer, pues acumula más de 18.000 seguidores en su perfil de Instagram.

Lucía Hoyos no ha querido revelar más detalles sobre lo que le ocurre y tan solo pide "tiempo, calma, respeto y mucho, mucho amor (aunque sea en la distancia me llega 🤗🥰). Muchos besos y abrazos para todos", sentenciaba en su publicación, que no ha hecho más que preocupar a sus seguidores y su entorno más cercano. Tras compartir esta publicación, la actriz sevillana ha recibido un aluvión de mensajes de cariño y afecto de sus compañeros de profesión, además de sus seguidores. "Arriba ese ánimo preciosa. Maravillosa como siempre. Un abrazo con el corazón", "Cariño, mucho ánimo y un abrazo enorme" o "Mucho ánimo y paciencia bonita, todo puede esperar menos tú", son algunos de los comentarios que ha recibido en su feed de Instagram.

La actriz no quiere perderse una de sus citas imperdibles del año

Lucía Hoyos quiere recuperarse lo antes posible para no perderse una de sus citas favoritas: la feria de abril de Sevilla. Ella es una de las personalidades habituales que no se pierden estos días de fiesta, bailes, rebujitos y albero en la capital hispalense, enfundadas en sus espectaculares trajes de flamenca. Este año, esta fiesta tan esperada para los sevillanos y gran parte del país arranca el próximo domingo 23 de abril y se alargará hasta el sábado 29 de abril. La actriz va a hacer todo lo posible para poder disfrutarlas, aunque sea de una manera más tranquila que en años anteriores.