Lucía Etxebarria: "Cada uno tiene una droga... para mí eran el alcohol y las relaciones amorosas tóxicas"

Lucía Etxebarria se ha sincerado en 'Viajando con Chester' con Risto Mejide sobre en el momento vital en el que se encuentra. No ha sido fácil el camino hasta aquí y mucho menos los procesos que ha afrontado. Ha reflexionado sobre su adicción al alcohol cuando era más joven y cuál fue el momento que le llevó a darse cuenta de lo que sucedía. "Cada uno tiene una droga de elección, para mi era el alcohol y las relaciones amorosas tóxicas", reconocía al respecto. Llegó un punto en el que sintió que ya estaba siendo algo incontrolable.

"Mucho es levantarte de la cama con alguien al lado y no saber...No es la cantidad, sino los líos en los que te puedes meter", desveló muy sincera. Pasado el tiempo descubrió que la bebida era tan sólo el refugio de algo que había estado intentando esconder. Mucho es levantarte de la cama con alguien al lado y no saber cómo se llama, como contó en el programa de Mitele Plus y Cuatro. A lo mejor llevaba 15 días sin beber pero ese día lo escogí. No es la cantidad sino los líos en los que te puedes meter. "Bebía, me desinhibía en exceso... Necesitar beber para no ser tú", era lo que le sucedía. En su memoria estaba por aquellos momentos las malas experiencias vividas.

"Hay personas que, cuándo hemos sido jóvenes y hemos sufrido abusos, aprendes que te transmiten que tu vales en tanto puedas dar eso", recordaba con dolor. A diferencia de otros casos, las drogas no formaron parte de todo esto, y eso que vivió un fuerte susto: "Soy epiléptica y, viniendo de un Festival de San Sebastián probé la cocaína. Al llegar a casa tuve un ataque brutal". Todo esto ya ha quedado atrás, aunque siempre lo tiene en mente: "A esos niveles no he vuelto pero sé que tengo que tener cuidado porque en momentos de estrés...". El fin, cuenta, lo encontró después de haber acudido a doctores y otras terapias: "Me fui a hacer hipnosis y llegó un señor con un péndulo...magia borrás".

Lucía Etxebarria: "Hace 3 años que no trabajaba porque he estado cancelada"

Risto Mejide le ha planteado a la escritora Lucía Etxebarria las últimas polémicas en las que su nombre ha aparecido en las redes sociales. Ella está segura de que todo esto ha formado parte de algo organizado: "He estado absolutamente cancelada, sometida a una campaña de desprestigio". El presentador quiso saber si era real lo que antiguos compañeros de ella le habían transmitido, que era una "tocapelotas". Tajante, tenía clara su respuesta: "Porque no me he metido rayas con quien convenía...o en su día, cuando éramos jóvenes no me estuve con quién tenía....". Se ha visto envuelta en ambientes tóxicos más allá de su vida laboral. Confesaba, de hecho, haber sufrido acoso: "Hay cosas que no puedo contar. Era una cosa admitida. Alguien me invitó a cenar y el resto te lo puedes imaginar".

Sin buscar generalizar con sus palabras, matizaba que "en determinados entornos sí sospecho que los que me han llamado eso lo han hecho por lo mismo". Aunque se define como perfeccionista, encuentra en la ingenuidad de la época uno de los puntos que aprovecharon: "Sabes que son muy en privado y la persona no lo puede contar porque no tiene pruebas". En la entrevista ha recibido la visita de un gran amigo, Tonino. El que fuera reportero de 'Caiga Quién Caiga' rememoraba junto a ella su juventud y las historias que aún tiene por contar. "Nos contó que se había pasado el fin de año viendo películas subidas de tono y bebiendo whisky", relataba.