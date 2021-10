Lucía ha estallado cuando en el juego de «verdad o atrevimiento» han hablado de una posible infidelidad de Isaac con Bela

Lucía no ha pasado su mejor noche en ‘La última tentación’. Mientras que Fani y Christopher estaban viviendo su hoguera confrontación, en la villa estaban celebrando una fiesta que ha terminado con el mítico juego de «verdad o atrevimiento». Todo eran risas hasta que se ha hablado de la posible infidelidad de Isaac a Lucía con Bela, que también se encontraba en la villa. Era el turno de Manuel y Julián el encargado de hacerle la pregunta, que ha dicho: «¿Es verdad que tienes información sobre Isaac que ha sido infiel a Lucía?». Una pregunta que ha hecho mucho daño a Lucía y que ha brotado nada más escucharlo.

Lucía ha estallado contra sus compañeros: «Que me dejéis disfrutar»

«Mira eso es un juego sucio y quien tenga información que la saque. No juego a esta mierda. ¿Me entiendes?«, ha dicho Lucía visiblemente alterada y levantándose al resto de sus compañeros. La otra protagonista de la jornada, Bela, le ha preguntado si es verdad que no lo quería saber, a lo que ella ha dicho: «Que me dejéis disfrutar. Vengo aquí a disfrutar y no me quiero pelear con nadie. Dejadme en paz«, ha dicho. Bela ha revelado que lo que intenta es ayudarla para que su novio, Isaac, no se ría de ella: «Lucía que si te digo algo es para que abras los ojos».

Lucía ha seguido llorando: «No puedo más. Dejadme en paz. ¿Me tenéis que amargar la existencia aquí? ¿Es necesario«, ha continuado diciendo muy alterada. La que fuera novia de Manuel ha explicado que «aunque todo el mundo me diga que Isaac me ha sido infiel hasta que no vea las pruebas voy a confiar en él«. Tras la fiesta, se ha ido a la cama completamente desolada. Patry ha ido ha ido a consolarla después de ver el estado en el que se había marchado. «Esta tía que mala, que mala es. No soporto a Bela. Estoy harta. Lleva todo el día pinchándome. No la quiero al lado mío», ha dicho.

Bela, expulsada de la villa Playa, ahora compañera de Isaac: algo que no hará ni pizca de gracia a Lucía

Esta noche era día de doble eliminación en villa Playa. Las parejas que iban a someterse a ‘La última tentación’ eran las encargadas de elegir los dos expulsados que abandonarían la villa. Bela y Stefany han sido los nombres elegidos y Lucía ha celebrado la marcha de la que fuera algo más que una amiga de Isaac sin imaginarse lo que iba a pasar. Tras la doble eliminación, Bela y Stefany se han marchado a Villa Luna por lo que Bela finalmente pasará una estancia con Isaac. Algo que no hará ni pizca de gracia a la propia Lucía que ha sido la encargada de pedir que fuera su «archienemiga» la que abandonase la villa. Ahora, comienza el juego