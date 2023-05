Lourdes Ornelas y la novia de Camilo Blanes acuden a su rescate a su casa

Lourdes Ornelas, madre de Camilo Blanes está desesperada. Ni la extraña actitud que tiene su hijo en sus redes sociales, ni tampoco el comportamiento que muestra con ella en privado le da tranquilidad. Esto le ha llevado a personarse en su casa y a llamar incluso a la policía, aunque este no ha sido el único movimiento que se ha visto obligada a realizar. Según ha podido saber SEMANA en exclusiva, la mexicana ha acudido junto a la novia de Camilo a la mansión en la que el hijo del artista vive a las afueras de Madrid. Quieren ayudarle, que cambie su estilo de vida y, sobre todo, que haga lo posible por recuperar las riendas de su vida. Así lo demuestran las imágenes que te ofrecemos en este artículo, pues se puede ver a ambas llegar en un vehículo rojo a la propiedad, en cuyo interior permanece Camilín.

En ellas se aprecia el cansancio de Lourdes. Está ojerosa y, sobre todo, cansada "de tirar del carro". Aunque intenta ser asesorada por expertos, no le está resultando nada fácil que su hijo se deje ayudar. Una forma de vida que ella no aprueba y que, sin querer, se refleja en los restos de su basura, bolsas que salen de su mansión. Esta deja ver que no deja de hacer pedidos que le envían por mensajería y que se suele alimentar de comida rápida. También la pantalla de un ordenador destrozada con roturas muy extrañas y que podrían ser de perdigonazos.

Camilo Blanes, quien ahora se hace llamar en sus redes sociales 'Shelaw', suele publicar fotografías de madrugada, imágenes en las que aparece con diferentes pelucas, en tanga y en las que muestra el estado actual de sus dientes. De hecho, este tipo de instantáneas son las únicas que ahora existen en su perfil. No hay ni rastro de las anteriores al 26 de abril, posts que Camilín ha borrado de un plumazo y que ya no figuran en su red social. Precisamente estos detalles y su decisión de alejarse de los suyos ha provocado que la preocupación aumente por momentos. Lourdes Ornelas tiene miedo y quiere evitar que su hijo tome malas decisiones, por lo que se ha desplazado con otra persona de absoluta confianza para hacerle entrar en razón.

De momento, pocas personas son las que le visitan. Fue Christina Rapado una de las últimas personas en acudir a su casa, momento tras el que habló con SEMANA y nos reveló detalles de la cita con sus amigos. Otros testimonios con los que este medio ha contactado aseguran que su vivienda está en pésimas condiciones, tanto es así que se ha catalogado la casa "como un poblado indio". Él en sus fotografías no esconde el estado actual de la misma, fotos que te hemos enseñado en la revista y que dejan ver que las condiciones en las que Camilo Sesto vive no son las mejores.

Lourdes Ornelas está haciendo lo posible por proteger a su hijo y porque este cuide su salud. Ella es quien le ha acompañado en sus baches de salud y sus ingresos, por lo que busca que las personas que sí velan por su seguridad y por su bienestar le acompañen en este complicado camino. Por esta razón, ha confiado plenamente en la novia de Camilo, una joven llamada María, que deja que le visite solo de vez en cuando. "Cuando está con su novia, él se tranquiliza. Yo no puedo ir, porque no me va a recibir. Me dice que es su casa y su vida. No puedo exaltarlo más", dijo Lourdes Ornelas. Todo cambió en la vida de Camilo Blanes cuando falleció su padre. En el año 2019 se mudó a Madrid, aceptó su herencia y comenzó una vida que poco o nada tenía que ver con la anterior.