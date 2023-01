Lourdes Montes ha hecho una ronda de preguntas y respuestas en Instagram. Aunque no es muy dada a hablar de su vida privada en las redes sociales, la mujer de Fran Rivera sorprende de vez en cuando a sus seguidores. Ahora ha querido que le pregunten todo lo que quieran y ella se ha mostrado más sincera que nunca. Lourdes ha hablado desde sus estudios universitarios hasta una posible nueva maternidad. También ha querido hablar de cómo es su relación con Tana Rivera.

A pesar de que tiene dos hijos, Carmen, de siete años, y Curro, de tres años, Lourdes Montes no descarta ser madre otra vez. A sus 38 años, la diseñadora de moda no ha dejado de pensar en la posibilidad de volver a quedarse embarazada. Y así de claro lo dice en una de las preguntas que ha contestado: «No lo descarto», declara rotunda. Lo que no sabemos es qué pensará sobre una posible nueva paternidad el torero.

La diseñadora de moda no descarta volver a ser madre

Ella está encantada con sus hijos, a los que adora. No ha dudado en declarar que ellos son lo mejor que le ha pasado en la vida. Lourdes Montes tiene una vida profesional plena, ya que está cumpliendo un sueño como diseñadora de moda de ‘Abril’, su marca, pero lo cierto es que su vida personal es lo que más le llena. El trabajo ocupa mucho tiempo de su día, pero sus hijos son su máxima preocupación.

En esa preocupación está también Tana Rivera, la hija que su marido tuvo fruto de su relación con Eugenia Martínez de Irujo. La joven, que ya tiene 23 años, está a caballo entre Madrid y Sevilla, pero siempre que viaja a la capital hispalense trata de quedarse en casa de su padre. «Me llevo estupendamente, siempre me ha puesto las cosas muy fáciles. Tengo mucha suerte», declara abiertamente en sus redes sociales. Pero no es el único tema que ha tratado Lourdes en esta sesión de preguntas y respuestas. Esto es todo lo que nos ha contado.