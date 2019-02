Lourdes Montes aclara cómo es su relación real con Eva González

Lourdes Montes se ha enfrentado a las preguntas de los reporteros este miércoles en una presentación publicitaria. Allí no ha podido esquivar una de las cuestiones que está en boca de todos en los últimos días y que asegura que su relación con su cuñada, Eva González, no es tan idílica como años atrás. Las mujeres de Fran Rivera y Cayetano Rivera podrían estar en guerra, pero la diseñadora ha querido dejar claro que esta posibilidad no existe y que se llevan a las mil maravillas.

Leer más: ¿Por qué llevan dos años sin verse las cuñadas?

“Desmiento totalmente que haya mala relación. No hemos tenido ni un problema en la vida”, asegura Lourdes Montes, que excusa a Eva González por la tardanza a la hora de conocer a su hijo y también por no encontrar un hueco para compartir tiempo juntas. “La pobre está sin parar de trabajar, le ha pillado justo con el comienzo de ‘La Voz’. Le he mandado mil fotos, hablamos, me pregunta… pero es que no se va a parar el mundo porque uno nazca”.



Leer más: Lourdes Montes copia el look a Letizia, pero no es la única reina

Lourdes Montes ha aprovechado el momento para presumir de retoño, de su hijo Curro: “El niño es muy bueno, pero como cada tres horas. Al final eso agota a cualquiera. Por lo demás muy bien. Me encuentro fenomenal, lo que tengo es muchísimo sueño, pero la recuperación ha sido rapidísima, a la semana estaba como si nada”, mantiene la mujer de Francisco Rivera, que no ha dejado de trabajar a pesar de su complicada situación personal.

Leer más: el plan romántico de Lourdes Montes y Fran Rivera

Más contenido .....