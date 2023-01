Desde hace unas semanas, 'Sálvame' está recibiendo ciertas informaciones relativas a Fran Rivera. Ciertas pesquisas que, en el caso de hacerse públicas, podrían perjudicarle tanto a nivel profesional como personal. Ante las insinuaciones del programa y de algunos de sus compañeros, José Antonio Canales Rivera ha querido aclarar que él no es la persona que ha traicionado a su primo. Sin embargo, Kike Calleja sostenía que hay ciertas grabaciones y audios del colaborador de televisión hablando de Fran Rivera en unos términos que todavía no le habíamos visto hacerlo en la pequeña pantalla. Tras varios días de idas y venidas con estos audios, el programa ha decidido emitirlos dejando claro que es lo que de verdad piensa Canales Rivera de su primo, Fran Rivera.

Unos audios en los que Canales aparece manteniendo una conversación con una tercera persona. Y se puede escuchar lo siguiente: "Vendo mi historia igual que otros las venden en el 'Hola'. Yo no tengo la culpa de que él se haya portado así conmigo. ¡Como el mismísimo culo! De esas... bufff. Me cabreaba que este tipo estuviese conmigo estupendamente por delante y después por detrás me pegaba una puñalada. En ese momento, yo lo que hubiese querido era tenerlo delante. Para mí lo hizo muy mal. Es que lo que más le gusta es tocarme las pelotas. Si la mierda es mía, yo me la como entera. Los últimos 25 años con él es absolutamente ninguna. El día que nosotros estemos en algún sitio y yo saque el hacha de guerra. Mira, solo te digo una cosa: corre y no mires para atrás. Un día que yo me tome una copa contigo, te voy a contar un montón de cosas y vas a flipar".

Kike Calleja advierte a Canales Rivera de que hay más audios comprometidos

Al terminar de escuchar los audios, todavía Kike Calleja le ha advertido de que tiene que darle las gracias al programa porque había mucho más contenido comprometido contra el colaborador. En todo momento, José Antonio Canales ha querido dejar claro que él no es un traidor y no ha hecho públicas ninguna información que a su primo pudiera perjudicarle. "Me sorprende mucho el descalificativo de traidor. Un traidor si buscamos en un diccionario es quien falla a alguien que confía en él. En este caso yo nunca he tenido una relación, buena relación", se ha defendido.

Canales Rivera ha seguido defendiéndose: "Entonces lo que yo haya podido decir en privado, se queda en privado. El traidor en este caso sería el que ha grabado". "Me señaláis como un traidor como si lo fuera, yo puedo ser muchas cosas malas porque lo puedo llegar a ser pero traidor precisamente no", continuaba defendiéndose el torero antes de escuchar los audios que dejaban su relación con el diestro en entredicho.

La relación de Canales Rivera con sus primos siempre ha sufrido diferentes altibajos. Fue hace más de una década, en el 2011, cuando Fran Rivera entró en directo en 'Sálvame', harto de que su familia siempre estuviera en la opinión pública. En aquel momento, llamó al programa muy indignado y arremetió contra el único miembro que se encontraba en el plató: Canales. El hermano de Cayetano estuvo hablando durante más de diez minutos con Jorge Javier Vázquez, agotando así el tiempo del directo y dejando sin poder responder a su primo. Canales asegura que lo pasó tan mal que no ha podido hablar sobre este incidente hasta ahora.