Lorenzo Díaz, hijo de la desaparecida Concha García Campoy, acaba de anunciar que se casa. El periodista se ha comprometido con su novia, Paloma de la Hoz, que también es periodista y trabaja en el mundo de la comunicación.

Fue el pasado mes de diciembre cuando la pareja anunció, a través de sus respectivas redes sociales, que se habían comprometido. «De todos los momentos vividos este año, sin duda, me quedo con este», decía la joven en su perfil de Instagram junto a una foto con Lorenzo en la que mostraba su anillo de compromiso. «Cuenta atrás, ya sí que sí . (No es la mejor foto, pero eso qué más da 🥲».

El hijo de Concha García Campoy se casará en primavera

El enlace se celebrará esta primavera y ya están metidos de lleno en los preparativos. Hace unas semanas fueron a la boda de unos amigos y vivieron un momento emocionante cuando la novia le entregó su ramo a la futura novia. «Gracias por regalarnos este momentazo», publicaba Paloma, risueña.

Paloma de la Hoz es periodista y emprendedora además. Además de su labor en comunicación y marketing de moda, es cofundadora de Mondomarket, «el marketplace de moda española», según ella misma describe en el perfil oficial de la marca en Instagram. Su tienda online vende artículos textiles y complementos a precios razonables: La mejor selección de marcas de moda españolas, asequibles, para mujer y hombre».

Lorenzo Díaz trabaja en Informativos Telecinco

Al igual que su madre, Lorenzo siente vocación por los medios. Por eso, siguiendo los pasos de la mítica locutora, estudió Periodismo. En la actualidad trabaja como redactor en Informativos Telecinco. Paloma, por su parte, tiene 28 años y compagina el mundo de la comunicación con el marketing de moda. Es cofundadora de Mondo Market, plataforma que potencia marcas de moda españolas y asequibles para hombres y mujeres, y triunfa con el podcats Charlando sobre moda. Además, es una chica muy deportista, que adora pasar tiempo con sus amigas y, sobre todo, con su novio. Suelen escaparse juntos al campo y viajar por todo el mundo, pero su ciudad favorita es Florencia.

Concha García Campoy falleció de leucemia el 10 de julio de 2013. Tenía 54 años y su muerte dejó huérfanos a Lorenzo y Berta, los dos hijos que tenía con Lorenzo Díaz. Ellos eran apenas unos niños y su ausencia es algo que aún lamentan profundamente. Así lo ha dejado constar Lorenzo, quien le dedicó unas preciosas líneas en febrero de 2018. «A veces se me hace todo cuesta arriba sin ti», decía. «Qué error hacernos creer que siempre podemos con todo. No. A mi sin ti todo me cuesta más, mucho más. Qué hartura de aparentar, de fingir. Ayer hablaba sobre que no tenía sentido subir cosas “tristes” a tus redes sociales. Qué gilipollez haber tenido miedo a mostrar otras partes menos vistosas de uno. ¿A quién queremos engañar?».

El bonito recuerdo de Lorenzo de su madre

En el post de Álvaro, acompañado de una imagen junto a su madre acostados felices en una cama en Nueva York, Lorenzo lanzaba una conmovedora reflexión: «Quizás es que uno se cansa de hacer(se) creer que todo va bien siempre, que no tenemos mierda detrás. Yo tengo un saco bien grande. Y estoy feliz por aprender a caer menos en las mentiras que nos contamos. Esta es la publicación más real y positiva que tengo en mi Instagram, y al mismo tiempo puedo decir que hacía tiempo que no me sentía con tanta fuerza. (Madre, cómo nos define esta foto❤️)».